https://ria.ru/20230719/abrikos-1884963985.html
Кардиолог объяснила, как абрикосы влияют на сердце
Кардиолог объяснила, как абрикосы влияют на сердце - РИА Новости, 19.07.2023
Кардиолог объяснила, как абрикосы влияют на сердце
Абрикосы полезны для здоровья человека, но лечебного эффекта в них нет, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кардиолог Асият Хачирова. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T02:45
2023-07-19T02:45
2023-07-19T02:45
общество
россия
асият хачирова
еда
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797639535_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8a763ab604ac4f51fb9dadef2dbaefe7.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Абрикосы полезны для здоровья человека, но лечебного эффекта в них нет, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кардиолог Асият Хачирова.Принято считать, что людям с различными заболеваниями сердца и сосудов следует включать в рацион абрикосы, отметила врач. Безусловно, в состав этих плодов входят элементы, необходимые для нормальной работы сердечной мышцы, продолжила она."Абрикос — это хороший фрукт, он содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно", — пояснила Хачирова.Хотя содержащиеся в абрикосах вещества благотворно влияют на сердце, не стоит рассчитывать на то, что этот продукт будет иметь лечебный эффект, добавила она."Фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь", — считает Хачирова.По словам кардиолога, существует гипотеза о вреде фруктов для тех людей, которые помимо сердечно-сосудистых заболеваний имеют избыточный вес."Есть такая гипотеза, что человек с излишней массой тела склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к сахарному диабету, и поэтому ему противопоказано более 400 граммов фруктов в день, потому что это большая углеводная нагрузка", — сказала Хачирова.Сбалансированный рацион должен наполовину состоять из овощей и фруктов, напомнила она.Средняя ежедневная порция абрикосов составляет 100 — 150 граммов, уточнила Хачирова.
https://ria.ru/20230503/napitki-1869299302.html
https://ria.ru/20220901/fruktoza-1813590100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797639535_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_940a75b2d6d906306408bcb75703b438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, асият хачирова, еда, питание
Общество, Россия, Асият Хачирова, Еда, Питание
Кардиолог объяснила, как абрикосы влияют на сердце
Кардиолог Асият Хачирова заявила о пользе веществ, содержащихся в абрикосах, для сердца
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Абрикосы полезны для здоровья человека, но лечебного эффекта в них нет, рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог, кардиолог Асият Хачирова.
Принято считать, что людям с различными заболеваниями сердца и сосудов следует включать в рацион абрикосы, отметила врач. Безусловно, в состав этих плодов входят элементы, необходимые для нормальной работы сердечной мышцы, продолжила она.
«
"Абрикос — это хороший фрукт, он содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно", — пояснила Хачирова.
Хотя содержащиеся в абрикосах вещества благотворно влияют на сердце, не стоит рассчитывать на то, что этот продукт будет иметь лечебный эффект, добавила она.
Названы самые вредные напитки из фруктового сока
"Фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь", — считает Хачирова.
По словам кардиолога, существует гипотеза о вреде фруктов для тех людей, которые помимо сердечно-сосудистых заболеваний имеют избыточный вес.
«
"Есть такая гипотеза, что человек с излишней массой тела склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к сахарному диабету, и поэтому ему противопоказано более 400 граммов фруктов в день, потому что это большая углеводная нагрузка", — сказала Хачирова.
Сбалансированный рацион должен наполовину состоять из овощей и фруктов, напомнила она.
Средняя ежедневная порция абрикосов составляет 100 — 150 граммов, уточнила Хачирова.
Диетолог рассказала, чем грозит избыток фруктозы в рационе