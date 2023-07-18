https://ria.ru/20230718/zakon-1884808858.html

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете смены пола

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете смены пола - РИА Новости, 18.07.2023

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете смены пола

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник поддержал закон о запрете смены пола, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:11

2023-07-18T11:11

2023-07-18T11:14

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник поддержал закон о запрете смены пола, передает корреспондент РИА Новости.Инициативой предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.Также указывается, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с "лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать кабмин.Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола.

https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html

https://ria.ru/20230714/minzdrav-1884136300.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф