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Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары - РИА Новости, 18.07.2023
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13:19 18.07.2023 (обновлено: 15:33 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/vzryv-1884849630.html
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары - РИА Новости, 18.07.2023
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары
Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:19
2023-07-18T15:33
роман вильфанд
россия
сахара
европа
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Это явление региональное. &lt;...&gt; У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы", — отметил метеоролог.По его словам, установится температура в районе 30 градусов.Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за "теплового взрыва" в пустыне Сахара. Так, воздух на итальянском острове Сардиния в Средиземном море, по прогнозам, прогреется до рекордных 50 градусов.
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роман вильфанд, россия, сахара, европа
Роман Вильфанд, Россия, Сахара, Европа
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары

Вильфанд назвал волну тепла из Сахары региональным явлением, которое не затронет Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПустыня Сахара
Пустыня Сахара - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пустыня Сахара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Это явление региональное. <...> У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы", — отметил метеоролог.
По его словам, установится температура в районе 30 градусов.
Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за "теплового взрыва" в пустыне Сахара.
Так, воздух на итальянском острове Сардиния в Средиземном море, по прогнозам, прогреется до рекордных 50 градусов.
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Роман ВильфандРоссияСахараЕвропа
 
 
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