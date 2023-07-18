https://ria.ru/20230718/vzryv-1884849630.html

Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары

Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары - РИА Новости, 18.07.2023

Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары

Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:19

2023-07-18T13:19

2023-07-18T15:33

роман вильфанд

россия

сахара

европа

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Это явление региональное. <...> У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы", — отметил метеоролог.По его словам, установится температура в районе 30 градусов.Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за "теплового взрыва" в пустыне Сахара. Так, воздух на итальянском острове Сардиния в Средиземном море, по прогнозам, прогреется до рекордных 50 градусов.

https://ria.ru/20230707/poteplenie-1882749371.html

россия

сахара

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роман вильфанд, россия, сахара, европа