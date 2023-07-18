https://ria.ru/20230718/vzryv-1884849630.html
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары - РИА Новости, 18.07.2023
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары
Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:19
2023-07-18T13:19
2023-07-18T15:33
роман вильфанд
россия
сахара
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247463_0:0:3377:1900_1920x0_80_0_0_6ee56ceffe84c3b90cb79babdd43c5f5.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Это явление региональное. <...> У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы", — отметил метеоролог.По его словам, установится температура в районе 30 градусов.Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за "теплового взрыва" в пустыне Сахара. Так, воздух на итальянском острове Сардиния в Средиземном море, по прогнозам, прогреется до рекордных 50 градусов.
https://ria.ru/20230707/poteplenie-1882749371.html
россия
сахара
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247463_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_a05fe6e9ded26cd1c4bf4486cc057031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, россия, сахара, европа
Роман Вильфанд, Россия, Сахара, Европа
Вильфанд рассказал, затронет ли Россию "тепловой взрыв" из Сахары
Вильфанд назвал волну тепла из Сахары региональным явлением, которое не затронет Россию
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Волна тепла из африканской пустыни Сахара, которая принесет на юг Европы экстремальную жару, не затронет Россию, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Это явление региональное. <...> У нас, наоборот, в течение недели температура на юге европейской России будет примерно на один-три градуса ниже нормы", — отметил метеоролог.
По его словам, установится температура в районе 30 градусов.
Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в ближайшие дни страны на юге Европы могут столкнуться с экстремальной жарой из-за "теплового взрыва" в пустыне Сахара.
Так, воздух на итальянском острове Сардиния в Средиземном море, по прогнозам, прогреется до рекордных 50 градусов.
Вильфанд предсказал новые рекорды глобального потепления