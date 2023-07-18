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Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим от наводнения в Херсонской области

Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим от наводнения в Херсонской области - РИА Новости, 18.07.2023

Сальдо рассказал о выплатах пострадавшим от наводнения в Херсонской области

Жителям Херсонской области, пострадавшим от наводнения, уже выплачено более 175 миллионов рублей помощи, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:21

2023-07-18T11:21

2023-07-18T11:21

следственный комитет россии (ск рф)

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Жителям Херсонской области, пострадавшим от наводнения, уже выплачено более 175 миллионов рублей помощи, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Гражданам, пострадавшим от наводнения, выплачено более 175 миллионов рублей в виде единовременной помощи, компенсаций за полную или частичную утрату имущества первой необходимости, а также выплат родственникам погибших", - рассказал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

херсонская область

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следственный комитет россии (ск рф), херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, общество