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Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла - РИА Новости, 18.07.2023
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02:49 18.07.2023 (обновлено: 03:32 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/vulkan-1884767686.html
Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла - РИА Новости, 18.07.2023
Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла
Специалисты зафиксировали во вторник на курильском вулкане Эбеко пепловый выброс высотой до 4 километров, информирует камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:49
2023-07-18T03:32
происшествия
эбеко
парамушир
северо-курильск
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Специалисты зафиксировали во вторник на курильском вулкане Эбеко пепловый выброс высотой до 4 километров, информирует камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря", – говорится в сообщении филиала в Telegram-канале. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230705/shiveluch-1882275029.html
эбеко
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук
Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла

Филиал РАН: на Курилах зарегистрировали столб пепла на вулкане Эбеко

© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс произошел на вулкане Эбеко
Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Специалисты зафиксировали во вторник на курильском вулкане Эбеко пепловый выброс высотой до 4 километров, информирует камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря", – говорится в сообщении филиала в Telegram-канале.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ПроисшествияЭбекоПарамуширСеверо-КурильскРоссийская академия наук
 
 
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