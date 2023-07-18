https://ria.ru/20230718/vulkan-1884767686.html

Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла - РИА Новости, 18.07.2023

Вулкан Эбеко на Курилах выпустил четырехкилометровый столб пепла

Специалисты зафиксировали во вторник на курильском вулкане Эбеко пепловый выброс высотой до 4 километров, информирует камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:49

2023-07-18T02:49

2023-07-18T03:32

происшествия

эбеко

парамушир

северо-курильск

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Специалисты зафиксировали во вторник на курильском вулкане Эбеко пепловый выброс высотой до 4 километров, информирует камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Высота пеплового выброса составила около 4 тысяч метров над уровнем моря", – говорится в сообщении филиала в Telegram-канале. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230705/shiveluch-1882275029.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук