Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/vsu-1884860839.html
СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить
СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить
На Западе опасаются, что команда Владимира Зеленского не может нанести достаточно мощный удар, сообщает американское издание Washington Post. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:16
2023-07-18T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_cd7a321ef0e24a63ec36a0284b5cf38a.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Западе опасаются, что команда Владимира Зеленского не может нанести достаточно мощный удар, сообщает американское издание Washington Post. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. "Медленные темпы наступления на трех ключевых направлениях 600-мильного (965,4 километра - ред.) фронта вызвали на Западе обеспокоенность, что правительство Зеленского не может нанести настолько мощный удар, какой могло бы", - пишет газета. Западные СМИ ранее начали признавать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_322:0:2901:1934_1920x0_80_0_0_1f92822e4561ba23457ad7d9f1b64016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить

Washington Post: медленные темпы наступления ВСУ вызывают у Запада обеспокоенность

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Западе опасаются, что команда Владимира Зеленского не может нанести достаточно мощный удар, сообщает американское издание Washington Post.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
"Медленные темпы наступления на трех ключевых направлениях 600-мильного (965,4 километра - ред.) фронта вызвали на Западе обеспокоенность, что правительство Зеленского не может нанести настолько мощный удар, какой могло бы", - пишет газета.
Западные СМИ ранее начали признавать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
Украинские военные на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
"Американцы готовились к другому". ВСУ разочаровались в западной помощи
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала