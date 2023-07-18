https://ria.ru/20230718/vsu-1884860839.html

СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить

СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: на Западе опасаются, что команда Зеленского не может мощно ударить

На Западе опасаются, что команда Владимира Зеленского не может нанести достаточно мощный удар, сообщает американское издание Washington Post. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:16

2023-07-18T14:16

2023-07-18T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

нато

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Западе опасаются, что команда Владимира Зеленского не может нанести достаточно мощный удар, сообщает американское издание Washington Post. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. "Медленные темпы наступления на трех ключевых направлениях 600-мильного (965,4 километра - ред.) фронта вызвали на Западе обеспокоенность, что правительство Зеленского не может нанести настолько мощный удар, какой могло бы", - пишет газета. Западные СМИ ранее начали признавать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр