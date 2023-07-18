https://ria.ru/20230718/vsu-1884852052.html

СМИ: ВСУ испытывают неудачи, несмотря на обучение странами Запада

СМИ: ВСУ испытывают неудачи, несмотря на обучение странами Запада - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: ВСУ испытывают неудачи, несмотря на обучение странами Запада

США и другие страны обучили украинские войска комплексным наступательным маневрам, а также предоставили им оборудование для разминирования, несмотря на это ВСУ... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:26

2023-07-18T13:26

2023-07-18T13:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США и другие страны обучили украинские войска комплексным наступательным маневрам, а также предоставили им оборудование для разминирования, несмотря на это ВСУ испытывают неудачи в контрнаступлении, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Соединенные Штаты и другие страны обучили украинские войска комплексным наступательным маневрам и предоставили им оборудование для разминирования", - пишет издание со ссылкой на неназванного американского чиновника, который отметил, что применять эти возможности необходимо очень быстро. "Применить все эти возможности таким образом, чтобы они могли преодолеть эти препятствия, но сделать это быстро, чрезвычайно важно", - заявил чиновник, отметив, что ситуация на поле боя остается сложной. Как пишет газета, у Киева "ограниченные успехи в контрнаступлении". Несмотря на это, Запад надеется, что "Украине еще предстоит провести крупномасштабные операции", которые, по мнению американских чиновников, "позволят совершить прорыв". Как отмечает газета, у главных сторонников Украины возникает все больше вопросов о том, сможет ли Киев действовать быстро, чтобы "соответствовать ограниченному запасу боеприпасов и вооружения". Издание со ссылкой на чиновников и аналитиков пишет, что украинские войска до сих пор придерживались "подхода, основанного на истощении" вместо "скоординированных маневров с применением больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и авиации". По информации газеты, в текущем наступлении Украина задействовала только четыре из 12 подготовленных бригад. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884559531.html

https://ria.ru/20230716/miny-1884472861.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр