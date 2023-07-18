https://ria.ru/20230718/vsu-1884812874.html

Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ

Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023

Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ

ВСУ несут большие потери, так как не умеют проводить общевойсковые операции, заявил старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:22

2023-07-18T11:22

2023-07-18T11:56

в мире

россия

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ несут большие потери, так как не умеют проводить общевойсковые операции, заявил старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади изданию Der Tagesspiegel."Вооруженные силы Украины до сих пор не владеют навыками проведения крупномасштабных операций", — сказал он.По мнению эксперта, причина неудач ВСУ — неспособность действовать синхронно. Характер наступления изменится лишь в том случае, если атаки станут более систематическими, добавил он.Иначе контрнаступление так и останется кровавой битвой на истощение, заключил Гади.Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884388966.html

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в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу