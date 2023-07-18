https://ria.ru/20230718/vsu-1884812874.html
Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ
Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ
ВСУ несут большие потери, так как не умеют проводить общевойсковые операции, заявил старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:22
2023-07-18T11:22
2023-07-18T11:56
в мире
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2e6a82356c02a2de9536e70c8f2e34fe.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ несут большие потери, так как не умеют проводить общевойсковые операции, заявил старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади изданию Der Tagesspiegel."Вооруженные силы Украины до сих пор не владеют навыками проведения крупномасштабных операций", — сказал он.По мнению эксперта, причина неудач ВСУ — неспособность действовать синхронно. Характер наступления изменится лишь в том случае, если атаки станут более систематическими, добавил он.Иначе контрнаступление так и останется кровавой битвой на истощение, заключил Гади.Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884388966.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_732e9003e1c11215b3638f495f05c660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу
Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ
Британский эксперт Гади: ВСУ проиграют, если не научатся общевойсковым операциям