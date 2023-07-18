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Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе
Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе - РИА Новости, 18.07.2023
Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет в среду, 19 июля, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:19
2023-07-18T17:19
2023-07-18T17:19
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет в среду, 19 июля, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе альянса. Совместное заявление Столтенберга с Вучичем для журналистов ожидается в 19.00 по местному времени (20.00 мск). Генсек НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля заявлял, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово. Он также неоднократно подчеркивал озабоченность блока в связи с напряженностью в Косово.
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в мире, сербия, александр вучич, йенс столтенберг, брюссель, нато, косово
В мире, Сербия, Александр Вучич, Йенс Столтенберг, Брюссель, НАТО, Косово
Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе
Генсек НАТО Столтенберг примет 19 июля в Брюсселе президента Сербии Вучича