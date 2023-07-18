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Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе - РИА Новости, 18.07.2023
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17:19 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/vstrecha-1884911542.html
Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе
Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе - РИА Новости, 18.07.2023
Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет в среду, 19 июля, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:19
2023-07-18T17:19
в мире
сербия
александр вучич
йенс столтенберг
брюссель
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет в среду, 19 июля, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе альянса. Совместное заявление Столтенберга с Вучичем для журналистов ожидается в 19.00 по местному времени (20.00 мск). Генсек НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля заявлял, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово. Он также неоднократно подчеркивал озабоченность блока в связи с напряженностью в Косово.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html
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в мире, сербия, александр вучич, йенс столтенберг, брюссель, нато, косово
В мире, Сербия, Александр Вучич, Йенс Столтенберг, Брюссель, НАТО, Косово
Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе

Генсек НАТО Столтенберг примет 19 июля в Брюсселе президента Сербии Вучича

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет в среду, 19 июля, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе альянса.
Совместное заявление Столтенберга с Вучичем для журналистов ожидается в 19.00 по местному времени (20.00 мск).
Генсек НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля заявлял, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово. Он также неоднократно подчеркивал озабоченность блока в связи с напряженностью в Косово.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово
29 мая, 23:25
 
В миреСербияАлександр ВучичЙенс СтолтенбергБрюссельНАТОКосово
 
 
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