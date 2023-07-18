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Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе

Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе - РИА Новости, 18.07.2023

Генсек НАТО встретится с президентом Сербии в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет в среду, 19 июля, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:19

2023-07-18T17:19

2023-07-18T17:19

в мире

сербия

александр вучич

йенс столтенберг

брюссель

нато

косово

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет в среду, 19 июля, в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича, сообщили в пресс-службе альянса. Совместное заявление Столтенберга с Вучичем для журналистов ожидается в 19.00 по местному времени (20.00 мск). Генсек НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля заявлял, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в Косово. Он также неоднократно подчеркивал озабоченность блока в связи с напряженностью в Косово.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html

сербия

брюссель

косово

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в мире, сербия, александр вучич, йенс столтенберг, брюссель, нато, косово