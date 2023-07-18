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Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.07.2023
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18:12 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/voennye-1884923834.html
Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией
Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.07.2023
Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией
Польша перебросила к восточной границе две бригады военных из-за прибытия в Белоруссию группы "Вагнера", заявил министр национальной обороны республики Мариуш... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:12
2023-07-18T18:12
в мире
евгений пригожин
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша перебросила к восточной границе две бригады военных из-за прибытия в Белоруссию группы "Вагнера", заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Нью-Йорке. Брифинг Блащака транслирует Польское телевидение. "Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на востоке. Мы знаем, что группа "Вагнера" была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая – Белой Подляске, то есть возле границы", - рассказал Блащак. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230712/polsha-1883802076.html
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в мире, евгений пригожин, белоруссия, польша
В мире, Евгений Пригожин, Белоруссия, Польша
Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией

Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией из-за прибытия "Вагнера"

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе с Белоруссией
Польские военные на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Польша перебросила к восточной границе две бригады военных из-за прибытия в Белоруссию группы "Вагнера", заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак журналистам в Нью-Йорке.
Брифинг Блащака транслирует Польское телевидение.
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"Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на востоке. Мы знаем, что группа "Вагнера" была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая – Белой Подляске, то есть возле границы", - рассказал Блащак.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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