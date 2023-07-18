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В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884934231.html
В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины
В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2023
В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины
Южная Африка не прогнется под огромным давлением, которое вынуждает выбрать сторону в конфликте на Украине, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:06
2023-07-18T19:06
специальная военная операция на украине
украина
юар
маки салл
россия
владимир зеленский
брикс
сирил рамафоса
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Южная Африка не прогнется под огромным давлением, которое вынуждает выбрать сторону в конфликте на Украине, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи по БРИКС местных политических партий в городе Экурхулени. "Южная Африка в последнее время подвергается огромному давлению, которое заставляет выбрать сторону в... конфликте на Украине. Африканский национальный конгресс хотел бы твердо подтвердить свою... позицию, которую мы отстаиваем с начала конфликта более года назад. Мы за прекращение огня на Украине", - подчеркнул Машатиле. Вице-президент также добавил, что политические партии ЮАР также полностью поддерживают мирную инициативу по Украине, предложенную президентом ЮАР Сирилой Рамафосой. Президент РФ провел в июне встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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украина, юар, маки салл, россия, владимир зеленский, брикс, сирил рамафоса, африканский национальный конгресс
Специальная военная операция на Украине, Украина, ЮАР, Маки Салл, Россия, Владимир Зеленский, БРИКС, Сирил Рамафоса, Африканский национальный конгресс
В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины

Вице-президент ЮАР Машатиле подчеркнул, что выступает за прекращение огня на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Южная Африка не прогнется под огромным давлением, которое вынуждает выбрать сторону в конфликте на Украине, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи по БРИКС местных политических партий в городе Экурхулени.
«
"Южная Африка в последнее время подвергается огромному давлению, которое заставляет выбрать сторону в... конфликте на Украине. Африканский национальный конгресс хотел бы твердо подтвердить свою... позицию, которую мы отстаиваем с начала конфликта более года назад. Мы за прекращение огня на Украине", - подчеркнул Машатиле.
Вице-президент также добавил, что политические партии ЮАР также полностью поддерживают мирную инициативу по Украине, предложенную президентом ЮАР Сирилой Рамафосой.
Президент РФ провел в июне встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Саммит Россия - Африка в 2019 году - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге
12 июля, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЮАРМаки СаллРоссияВладимир ЗеленскийБРИКССирил РамафосаАфриканский национальный конгресс
 
 
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