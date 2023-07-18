https://ria.ru/20230718/ukraina-1884934231.html

В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины

В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2023

В ЮАР заявили, что находятся под огромным давлением из-за Украины

Южная Африка не прогнется под огромным давлением, которое вынуждает выбрать сторону в конфликте на Украине, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:06

2023-07-18T19:06

2023-07-18T19:06

специальная военная операция на украине

украина

юар

маки салл

россия

владимир зеленский

брикс

сирил рамафоса

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Южная Африка не прогнется под огромным давлением, которое вынуждает выбрать сторону в конфликте на Украине, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи по БРИКС местных политических партий в городе Экурхулени. "Южная Африка в последнее время подвергается огромному давлению, которое заставляет выбрать сторону в... конфликте на Украине. Африканский национальный конгресс хотел бы твердо подтвердить свою... позицию, которую мы отстаиваем с начала конфликта более года назад. Мы за прекращение огня на Украине", - подчеркнул Машатиле. Вице-президент также добавил, что политические партии ЮАР также полностью поддерживают мирную инициативу по Украине, предложенную президентом ЮАР Сирилой Рамафосой. Президент РФ провел в июне встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230712/yuar-1883686095.html

украина

юар

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украина, юар, маки салл, россия, владимир зеленский, брикс, сирил рамафоса, африканский национальный конгресс