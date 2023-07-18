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Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля - РИА Новости, 18.07.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:53 18.07.2023 (обновлено: 18:57 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/troitsa-1884905021.html
Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля
Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля - РИА Новости, 18.07.2023
Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря 19 РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:53
2023-07-18T18:57
религия
россия
владимир путин
третьяковская галерея
русская православная церковь
ольга любимова
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря 19 июля, рассказал источник РИА Новости."Икону будут перевозить завтра", — сказала собеседница агентства.В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования. Как объясняла заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Елена Проханова, в нем обеспечили такие же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50 процентов.По словам Прохановой, в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 17:00 18 июля. Теперь иконе предстоит реставрация в Центре Грабаря.На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
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россия, владимир путин, третьяковская галерея, русская православная церковь, ольга любимова
Религия, Россия, Владимир Путин, Третьяковская галерея, Русская православная церковь, Ольга Любимова
Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля

"Троицу" Рублева перевезут из храма Христа Спасителя в центр Грабаря 19 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Священнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря 19 июля, рассказал источник РИА Новости.
"Икону будут перевозить завтра", — сказала собеседница агентства.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Монахини у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8
В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования. Как объясняла заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Елена Проханова, в нем обеспечили такие же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50 процентов.
По словам Прохановой, в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".

Икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама") написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 20-х годов XX века, а в 1929-м ее передали в Государственную Третьяковскую галерею. В прошлом году на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского святыню доставляли для поклонения в Троице-Сергиеву лавру.

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 17:00 18 июля. Теперь иконе предстоит реставрация в Центре Грабаря.
На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ
23 июня, 18:05
 
РелигияРоссияВладимир ПутинТретьяковская галереяРусская православная церковьОльга Любимова
 
 
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