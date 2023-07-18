https://ria.ru/20230718/troitsa-1884905021.html

Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля

Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля - РИА Новости, 18.07.2023

Источник: "Троицу" перевезут в центр Грабаря 19 июля

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря 19 РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:53

2023-07-18T16:53

2023-07-18T18:57

религия

россия

владимир путин

третьяковская галерея

русская православная церковь

ольга любимова

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря 19 июля, рассказал источник РИА Новости."Икону будут перевозить завтра", — сказала собеседница агентства.В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования. Как объясняла заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Елена Проханова, в нем обеспечили такие же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50 процентов.По словам Прохановой, в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 17:00 18 июля. Теперь иконе предстоит реставрация в Центре Грабаря.На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html

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россия, владимир путин, третьяковская галерея, русская православная церковь, ольга любимова