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Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
14:17 04.06.2023 (обновлено: 15:27 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876057750.html
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.06.2023
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя прошла литургия у иконы "Троица" Андрея Рублева, которую доставили из Государственной Третьяковской галереи. Кадры с богослужения — в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:17
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фото
религия
день святой троицы
патриарх кирилл (владимир гундяев)
храм христа спасителя
религия
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В храме Христа Спасителя прошла литургия у иконы "Троица" Андрея Рублева, которую доставили из Государственной Третьяковской галереи. Кадры с богослужения — в материале Ria.ru.
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фото, фото, религия, день святой троицы, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя
Фото, Религия, День Святой Троицы, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Храм Христа Спасителя, Религия

Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя

Читать ria.ru в
В храме Христа Спасителя прошла литургия у иконы "Троица" Андрея Рублева, которую доставили из Государственной Третьяковской галереи. Кадры с богослужения — в материале Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Священнослужительницы у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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