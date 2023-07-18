https://ria.ru/20230718/tekhnika-1884874892.html
В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники
В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники - РИА Новости, 18.07.2023
В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники
В России наладили производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:14
2023-07-18T15:14
2023-07-18T16:12
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
михаил мишустин
уралвагонзавод
су-35с
т-72б3м
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России наладили производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей российских вооруженных сил."С учетом дополнительных потребностей министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов", — сказал он.По словам чиновника, на основе полученного во время спецоперации опыта расширяются мощности по новым изделиям."Среди них особо востребованное вооружение — военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование. Идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике", — пояснил Мишустин.Как отметил премьер, в ближайшее время также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения. Кроме того, в конце прошлого месяца авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. При этом "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановые поставки танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М, указал политик. Сейчас завершается корректировка технологических цепочек для повышения гарантий отправки отдельных комплектующих для нужд российской армии, подытожил он.
https://ria.ru/20230613/chipy-1877728795.html
https://ria.ru/20230601/tekhnika-1875658072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, михаил мишустин, уралвагонзавод, су-35с, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Уралвагонзавод, Су-35С, Т-72Б3М
В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники
Мишустин: в России наладили производство хорошо показавших себя образцов военной техники
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России наладили производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей российских вооруженных сил.
"С учетом дополнительных потребностей министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов", — сказал он.
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По словам чиновника, на основе полученного во время спецоперации опыта расширяются мощности по новым изделиям.
"Среди них особо востребованное вооружение — военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование. Идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике", — пояснил Мишустин.
Как отметил премьер, в ближайшее время также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения.
Кроме того, в конце прошлого месяца авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. При этом "Уралвагонзавод
" уже отгрузил плановые поставки танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М, указал политик.
Сейчас завершается корректировка технологических цепочек для повышения гарантий отправки отдельных комплектующих для нужд российской армии, подытожил он.
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