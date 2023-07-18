https://ria.ru/20230718/tekhnika-1884874892.html

В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники

В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники - РИА Новости, 18.07.2023

В России наладили производство хорошо показавших себя образцов техники

В России наладили производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:14

2023-07-18T15:14

2023-07-18T16:12

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

михаил мишустин

уралвагонзавод

су-35с

т-72б3м

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России наладили производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей российских вооруженных сил."С учетом дополнительных потребностей министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов", — сказал он.По словам чиновника, на основе полученного во время спецоперации опыта расширяются мощности по новым изделиям."Среди них особо востребованное вооружение — военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование. Идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике", — пояснил Мишустин.Как отметил премьер, в ближайшее время также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения. Кроме того, в конце прошлого месяца авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. При этом "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановые поставки танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М, указал политик. Сейчас завершается корректировка технологических цепочек для повышения гарантий отправки отдельных комплектующих для нужд российской армии, подытожил он.

https://ria.ru/20230613/chipy-1877728795.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, михаил мишустин, уралвагонзавод, су-35с, т-72б3м