https://ria.ru/20230718/su-35-1884876292.html

ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С

ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 18.07.2023

ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С

Очередная партия истребителей Су-35С была передана министерству обороны РФ в конце прошлого месяца, уже изготавливаются следующие машины, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:18

2023-07-18T15:18

2023-07-18T15:18

безопасность

россия

михаил мишустин

су-35с

уралвагонзавод

т-72б3м

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Очередная партия истребителей Су-35С была передана министерству обороны РФ в конце прошлого месяца, уже изготавливаются следующие машины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ во вторник. "Контроль за своевременным исполнением гособоронзакза - это одно из важнейших направлений усилий нашего совета. Неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана графика уделяется пристальное внимание. В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины", - сказал Мишустин. Также он рассказал, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М. "За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза, и выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230630/aviatsiya-1881441716.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, михаил мишустин, су-35с, уралвагонзавод, т-72б3м