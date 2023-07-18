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ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 18.07.2023
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15:18 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/su-35-1884876292.html
ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С
ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 18.07.2023
ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С
Очередная партия истребителей Су-35С была передана министерству обороны РФ в конце прошлого месяца, уже изготавливаются следующие машины, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:18
2023-07-18T15:18
безопасность
россия
михаил мишустин
су-35с
уралвагонзавод
т-72б3м
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Очередная партия истребителей Су-35С была передана министерству обороны РФ в конце прошлого месяца, уже изготавливаются следующие машины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ во вторник. "Контроль за своевременным исполнением гособоронзакза - это одно из важнейших направлений усилий нашего совета. Неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана графика уделяется пристальное внимание. В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины", - сказал Мишустин. Также он рассказал, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М. "За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза, и выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО", - сказал Мишустин.
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безопасность, россия, михаил мишустин, су-35с, уралвагонзавод, т-72б3м
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Су-35С, Уралвагонзавод, Т-72Б3М
ВКС получили очередную партию истребителей Су-35С

Мишустин: очередную партию истребителей Су-35С передали Минобороны в конце июня

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Очередная партия истребителей Су-35С была передана министерству обороны РФ в конце прошлого месяца, уже изготавливаются следующие машины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ во вторник.
"Контроль за своевременным исполнением гособоронзакза - это одно из важнейших направлений усилий нашего совета. Неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана графика уделяется пристальное внимание. В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины", - сказал Мишустин.
Также он рассказал, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков Т90М "Прорыв" и Т-72Б3М.
"За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза, и выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО", - сказал Мишустин.
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БезопасностьРоссияМихаил МишустинСу-35СУралвагонзаводТ-72Б3М
 
 
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