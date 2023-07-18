Рейтинг@Mail.ru
Украинские чиновники пожаловались на оперативную реакцию российских войск - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884873307.html
Украинские чиновники пожаловались на оперативную реакцию российских войск
Украинские чиновники пожаловались на оперативную реакцию российских войск - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские чиновники пожаловались на оперативную реакцию российских войск
Украинские чиновники жалуются, российские силы оперативно реагируют на приближающиеся угрозы со стороны украинских войск и без промедлений открывают огонь по... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:04
2023-07-18T15:04
специальная военная операция на украине
киев
россия
владимир путин
нато
министерство обороны сша
сергей шойгу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются, российские силы оперативно реагируют на приближающиеся угрозы со стороны украинских войск и без промедлений открывают огонь по бронетехнике и противоминным средствам противника, сообщает газета The Washington Post. "По словам украинских официальных лиц, Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминным средствам, таким как система дистанционного разминирования MICLIC", - говорится в сообщении. Как отмечают аналитики, попытки украинских войск прорвать российскую оборону с помощью бронетанковых подразделений на первых этапах контрнаступления, которое начал Киев пять недель назад, были встречены мощным артиллерийским и противотанковым огнем, в том числе при поддержке авиации, что привело к значительным потерям в рядах украинских военных. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, владимир путин, нато, министерство обороны сша, сергей шойгу, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Сергей Шойгу, В мире
Украинские чиновники пожаловались на оперативную реакцию российских войск

WP: украинские чиновники пожаловались на быструю реакцию российских войск на угрозы ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются, российские силы оперативно реагируют на приближающиеся угрозы со стороны украинских войск и без промедлений открывают огонь по бронетехнике и противоминным средствам противника, сообщает газета The Washington Post.
"По словам украинских официальных лиц, Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминным средствам, таким как система дистанционного разминирования MICLIC", - говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики, попытки украинских войск прорвать российскую оборону с помощью бронетанковых подразделений на первых этапах контрнаступления, которое начал Киев пять недель назад, были встречены мощным артиллерийским и противотанковым огнем, в том числе при поддержке авиации, что привело к значительным потерям в рядах украинских военных.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
Украинские военные на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
"Американцы готовились к другому". ВСУ разочаровались в западной помощи
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала