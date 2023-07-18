Украинские чиновники пожаловались на оперативную реакцию российских войск
WP: украинские чиновники пожаловались на быструю реакцию российских войск на угрозы ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются, российские силы оперативно реагируют на приближающиеся угрозы со стороны украинских войск и без промедлений открывают огонь по бронетехнике и противоминным средствам противника, сообщает газета The Washington Post.
"По словам украинских официальных лиц, Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминным средствам, таким как система дистанционного разминирования MICLIC", - говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики, попытки украинских войск прорвать российскую оборону с помощью бронетанковых подразделений на первых этапах контрнаступления, которое начал Киев пять недель назад, были встречены мощным артиллерийским и противотанковым огнем, в том числе при поддержке авиации, что привело к значительным потерям в рядах украинских военных.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.