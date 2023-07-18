https://ria.ru/20230718/sok-1884772953.html

СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа

СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа

Крупные производители соков и газированных напитков планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:08

2023-07-18T06:08

2023-07-18T07:54

экономика

цены

pepsico, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830192116_0:217:3076:1947_1920x0_80_0_0_6cfe238a8db1633fc9120fdd3ff3731a.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Крупные производители соков и газированных напитков планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, пишет "Коммерсантъ"."Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов", — говорится в статье.Среди прочих факторов роста цен также выделяются подорожание сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. Кроме того, компания PepsiCo объявила о подорожании не только напитков. Как указано в материале, снекам также грозит подорожание на 15,3 процента.Тем не менее собеседник издания в крупной сети предположил, что вопрос о росте цен рассмотрят во время переговоров. Другой источник сообщил газете, что компенсировать подорожание можно с помощью промо.

https://ria.ru/20230303/soki-1855635490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены, pepsico, inc.