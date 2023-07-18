https://ria.ru/20230718/sok-1884772953.html
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа
Крупные производители соков и газированных напитков планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:08
2023-07-18T06:08
2023-07-18T07:54
экономика
цены
pepsico, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830192116_0:217:3076:1947_1920x0_80_0_0_6cfe238a8db1633fc9120fdd3ff3731a.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Крупные производители соков и газированных напитков планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, пишет "Коммерсантъ"."Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов", — говорится в статье.Среди прочих факторов роста цен также выделяются подорожание сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. Кроме того, компания PepsiCo объявила о подорожании не только напитков. Как указано в материале, снекам также грозит подорожание на 15,3 процента.Тем не менее собеседник издания в крупной сети предположил, что вопрос о росте цен рассмотрят во время переговоров. Другой источник сообщил газете, что компенсировать подорожание можно с помощью промо.
https://ria.ru/20230303/soki-1855635490.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830192116_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6b1cee60db8f9e4f79d2ccd4e207023d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены, pepsico, inc.
Экономика, Цены, PepsiCo, Inc.
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа
"Коммерсантъ" узнал о подорожании в России с 1 августа соков и газировки из-за курса рубля