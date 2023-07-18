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СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа - РИА Новости, 18.07.2023
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06:08 18.07.2023 (обновлено: 07:54 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sok-1884772953.html
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа
Крупные производители соков и газированных напитков планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:08
2023-07-18T07:54
экономика
цены
pepsico, inc.
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Крупные производители соков и газированных напитков планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, пишет "Коммерсантъ".&quot;Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, &quot;Сады Придонья&quot; и МПБК &quot;Очаково&quot; планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов&quot;, — говорится в статье.Среди прочих факторов роста цен также выделяются подорожание сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. Кроме того, компания PepsiCo объявила о подорожании не только напитков. Как указано в материале, снекам также грозит подорожание на 15,3 процента.Тем не менее собеседник издания в крупной сети предположил, что вопрос о росте цен рассмотрят во время переговоров. Другой источник сообщил газете, что компенсировать подорожание можно с помощью промо.
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экономика, цены, pepsico, inc.
Экономика, Цены, PepsiCo, Inc.
СМИ сообщили о подорожании соков и газировки с августа

"Коммерсантъ" узнал о подорожании в России с 1 августа соков и газировки из-за курса рубля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство сахаросодержащих напитков
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство сахаросодержащих напитков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Крупные производители соков и газированных напитков планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, пишет "Коммерсантъ".
«

"Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов", — говорится в статье.

Среди прочих факторов роста цен также выделяются подорожание сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. Кроме того, компания PepsiCo объявила о подорожании не только напитков. Как указано в материале, снекам также грозит подорожание на 15,3 процента.
Тем не менее собеседник издания в крупной сети предположил, что вопрос о росте цен рассмотрят во время переговоров. Другой источник сообщил газете, что компенсировать подорожание можно с помощью промо.
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ЭкономикаЦеныPepsiCo, Inc.
 
 
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