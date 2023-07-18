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Суд оштрафовал "ТВ-3" за распространение ЛГБТ-пропаганды
Суд оштрафовал "ТВ-3" за распространение ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 18.07.2023
Суд оштрафовал "ТВ-3" за распространение ЛГБТ-пропаганды
Мещанский суд Москвы на четыре миллиона рублей оштрафовал телеканал "ТВ-3" за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает корреспондент... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:26
2023-07-18T13:26
2023-07-18T15:43
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы на четыре миллиона рублей оштрафовал телеканал "ТВ-3" за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить административное наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласила решение судья. Поводом для составления протокола стал один из фильмов серии "Пиранья", первый из которых был снят еще в 1978 году. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до четырех миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".
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РИА Новости
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Суд оштрафовал "ТВ-3" за распространение ЛГБТ-пропаганды
Штраф в четыре миллиона рублей за распространение ЛГБТ вынес суд телеканалу "ТВ-3"