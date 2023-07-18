https://ria.ru/20230718/shtraf-1884846583.html

Суд оштрафовал "ТВ-3" за распространение ЛГБТ-пропаганды

Суд оштрафовал "ТВ-3" за распространение ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 18.07.2023

Суд оштрафовал "ТВ-3" за распространение ЛГБТ-пропаганды

Мещанский суд Москвы на четыре миллиона рублей оштрафовал телеканал "ТВ-3" за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает корреспондент... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:26

2023-07-18T13:26

2023-07-18T15:43

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы на четыре миллиона рублей оштрафовал телеканал "ТВ-3" за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить административное наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласила решение судья. Поводом для составления протокола стал один из фильмов серии "Пиранья", первый из которых был снят еще в 1978 году. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до четырех миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".

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Алёна Пава

москва, россия, лгбт-сообщество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, медиа - общество, медиа, тв-3