Нижегородские сервисы на платформе "ГосТех" представили Чернышенко
© ФКУ "Государственные технологии"Цифровая платформа "ГосТех"
© ФКУ "Государственные технологии"
Цифровая платформа "ГосТех"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородские региональные сервисы на платформе "ГосТех" представили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "ГосТех" регионам необходимо с 1 января 2024 года. До конца года будет переведена первая очередь государственных сервисов в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта, строительства и других. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов.
"В состав информационных систем первой очереди для перевода на "ГосТех" вошли два решения от Нижегородской области - информационная система "Обеспечение градостроительной деятельности" и информационная система "Управление имущественным комплексом", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, оба решения направлены на улучшение инвестиционного климата. "Например, система обеспечения градостроительной деятельности в разы упростила и ускорила работу, связанную с получением различной разрешительной документации. В ближайших планах – перевести государственные функции и услуги, связанные с региональным государственным строительным надзором, в электронный вид и исключить бумажное взаимодействие. Принципы прозрачности и понятности мы внедрили и в систему управления имуществом. Перевод на "ГосТех" дает новые возможности для развития систем", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
В защите первой волны проектов на платформе "ГосТех" приняли участие представители девяти регионов – Нижегородской, Новосибирской, Белгородской, Липецкой, Сахалинской, Челябинской областей, Пермского края, Татарстана и Санкт-Петербурга.
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"Нижегородская область создала одну из самых развитых в стране систем обеспечения градостроительной деятельности, поддерживаемых и рекомендуемых Минстроем РФ к внедрению в других субъектах России. Разработка включена в национальный фонд алгоритмов и программ и является одной из двух платформ, рекомендуемых Минстроем РФ к внедрению в РФ. Вторая система — это ГИС УИК, которая автоматизирует процессы учета и управления государственного имущества региона. Мы планируем автоматизировать распоряжение имущества во всех муниципалитетах Нижегородской области. Наша система уже начала внедряться и в другие регионы по итогам обсуждения ее преимуществ на ЦИПРе", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
В следующем году начнется перевод на "ГосТех" второй волны проектов. Их защиты пройдут в третьем квартале 2023 года. В соответствии с решениями, принятыми председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на стратегической сессии по развитию платформы "ГосТех", к 2026 году на платформе должен работать минимум 101 сервис.