Рейтинг@Mail.ru
Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 18.07.2023 (обновлено: 12:55 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884837227.html
Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке
Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023
Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке
ЕС не будет вести переговоры с Россией по возобновлению зерновой сделки, полагается на усилия ООН и Турции по этому вопросу, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:41
2023-07-18T12:55
евросоюз
оон
россия
турция
владимир путин
зерновая сделка
россельхозбанк
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_0:292:3072:2019_1920x0_80_0_0_5a2d39b0edaaa279c79520d0efbbb41b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. ЕС не будет вести переговоры с Россией по возобновлению зерновой сделки, полагается на усилия ООН и Турции по этому вопросу, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы призываем Россию пересмотреть это решение, говорим о том, что Россия создает опасную ситуацию, но это (переговоры с Россией – ред.) не наша задача, мы не будем переубеждать Россию. Мы полагаемся на усилия, которые прилагает к этому ООН и Турция", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок.Наибольшую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили только Египет и Бангладеш.В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки.В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%Совместный координационный центр завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884831949.html
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
россия
турция
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6567bd2983f7377af9b14110e803aedb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, оон, россия, турция, владимир путин, зерновая сделка, россельхозбанк, брюссель
Евросоюз, ООН, Россия, Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, Россельхозбанк, Брюссель
Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке

ЕС полагается на ООН и Турцию и не собирается вести диалог с Россией по зерновой сделке

© Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
Грузовик разгружает зерно
© Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. ЕС не будет вести переговоры с Россией по возобновлению зерновой сделки, полагается на усилия ООН и Турции по этому вопросу, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, говорим о том, что Россия создает опасную ситуацию, но это (переговоры с Россией – ред.) не наша задача, мы не будем переубеждать Россию. Мы полагаемся на усилия, которые прилагает к этому ООН и Турция", - сказал он.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной
Вчера, 12:23
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок.
Наибольшую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили только Египет и Бангладеш.
В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки.
В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Вчера, 08:00
Совместный координационный центр завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ЕвросоюзООНРоссияТурцияВладимир ПутинЗерновая сделкаРоссельхозбанкБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала