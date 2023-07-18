https://ria.ru/20230718/sdelka-1884837227.html

Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке

Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023

Источник: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке

ЕС не будет вести переговоры с Россией по возобновлению зерновой сделки, полагается на усилия ООН и Турции по этому вопросу, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:41

2023-07-18T12:41

2023-07-18T12:55

евросоюз

оон

россия

турция

владимир путин

зерновая сделка

россельхозбанк

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. ЕС не будет вести переговоры с Россией по возобновлению зерновой сделки, полагается на усилия ООН и Турции по этому вопросу, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы призываем Россию пересмотреть это решение, говорим о том, что Россия создает опасную ситуацию, но это (переговоры с Россией – ред.) не наша задача, мы не будем переубеждать Россию. Мы полагаемся на усилия, которые прилагает к этому ООН и Турция", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок.Наибольшую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили только Египет и Бангладеш.В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки.В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%Совместный координационный центр завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884831949.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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евросоюз, оон, россия, турция, владимир путин, зерновая сделка, россельхозбанк, брюссель