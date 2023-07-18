США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией
Белый дом: США не обсуждают с представителями России возможное продление зерновой сделки
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США не ведут с представителями российских властей обсуждений о возможном продлении черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
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"Мне неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях с представителями российских властей напрямую об этом", - сообщил он журналистам на вопрос.
При этом Кирби добавил, что Штаты обсуждают вопрос зерновой сделки со своими "контрпартнерами в ООН, союзниками и партнерами".
Ранее он также сообщил, что администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.