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США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией - РИА Новости, 18.07.2023
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02:03 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884766533.html
США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией
США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией - РИА Новости, 18.07.2023
США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией
США не ведут с представителями российских властей обсуждений о возможном продлении черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:03
2023-07-18T02:03
сша
россия
джон кирби
зерновая сделка
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США не ведут с представителями российских властей обсуждений о возможном продлении черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мне неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях с представителями российских властей напрямую об этом", - сообщил он журналистам на вопрос. При этом Кирби добавил, что Штаты обсуждают вопрос зерновой сделки со своими "контрпартнерами в ООН, союзниками и партнерами". Ранее он также сообщил, что администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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сша, россия, джон кирби, зерновая сделка, в мире
США, Россия, Джон Кирби, Зерновая сделка, В мире
США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией

Белый дом: США не обсуждают с представителями России возможное продление зерновой сделки

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЗерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости /
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Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США не ведут с представителями российских властей обсуждений о возможном продлении черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«
"Мне неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях с представителями российских властей напрямую об этом", - сообщил он журналистам на вопрос.
При этом Кирби добавил, что Штаты обсуждают вопрос зерновой сделки со своими "контрпартнерами в ООН, союзниками и партнерами".
Ранее он также сообщил, что администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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