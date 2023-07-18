https://ria.ru/20230718/sdelka-1884766533.html

США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией

США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией - РИА Новости, 18.07.2023

США не обсуждают продление зерновой сделки с Россией

США не ведут с представителями российских властей обсуждений о возможном продлении черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:03

2023-07-18T02:03

2023-07-18T02:03

сша

россия

джон кирби

зерновая сделка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828253666_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_0e388b3ab7e40629762ce68e028764bc.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США не ведут с представителями российских властей обсуждений о возможном продлении черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мне неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях с представителями российских властей напрямую об этом", - сообщил он журналистам на вопрос. При этом Кирби добавил, что Штаты обсуждают вопрос зерновой сделки со своими "контрпартнерами в ООН, союзниками и партнерами". Ранее он также сообщил, что администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/most-1884765715.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, джон кирби, зерновая сделка, в мире