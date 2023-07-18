https://ria.ru/20230718/sammit-1884825874.html

Почти 50 стран подтвердили участие в саммите Россия — Африка

Почти 50 стран подтвердили участие в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 18.07.2023

Почти 50 стран подтвердили участие в саммите Россия — Африка

Россия получила подтверждение об участии во втором саммите "Россия - Африка" от 49 стран, больше половины государств будут представлены на уровне лидеров стран... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:06

2023-07-18T12:06

2023-07-18T12:06

россия

африка

александр поляков

санкт-петербург

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия получила подтверждение об участии во втором саммите "Россия - Африка" от 49 стран, больше половины государств будут представлены на уровне лидеров стран и правительств, заявил во вторник заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков. "На данный момент мы получили подтверждение об участии от 49 африканских делегаций, при этом около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне — глав государства и правительств", - сказал Поляков в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что такой подход африканских стран демонстрирует их "твердый настрой на развитие отношений с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада". Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230630/sammit-1881420190.html

россия

африка

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, александр поляков, санкт-петербург, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика