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Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 18.07.2023
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
Президент России Владимир Путин 19 июля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы платформы за... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:17
2023-07-18T15:17
2023-07-18T15:17
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы платформы за 5 лет, сообщает пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого июля Владимир Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за пять лет. Выпускники различных конкурсов и олимпиад поделятся своим опытом участия в проектах, расскажут о результатах и поделятся своими идеями по дальнейшему развитию организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная задача платформы – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов. За пять лет участниками проектов "Россия – страна возможностей" стали 20 миллионов человек из всех регионов России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей" подведет итоги за пять лет
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы платформы за 5 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Девятнадцатого июля Владимир Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за пять лет. Выпускники различных конкурсов и олимпиад поделятся своим опытом участия в проектах, расскажут о результатах и поделятся своими идеями по дальнейшему развитию организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная задача платформы – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов. За пять лет участниками проектов "Россия – страна возможностей" стали 20 миллионов человек из всех регионов России.