https://ria.ru/20230718/putin-1884875887.html

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 18.07.2023

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"

Президент России Владимир Путин 19 июля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы платформы за... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:17

2023-07-18T15:17

2023-07-18T15:17

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", будут подведены итоги работы платформы за 5 лет, сообщает пресс-служба Кремля. "Девятнадцатого июля Владимир Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за пять лет. Выпускники различных конкурсов и олимпиад поделятся своим опытом участия в проектах, расскажут о результатах и поделятся своими идеями по дальнейшему развитию организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная задача платформы – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов. За пять лет участниками проектов "Россия – страна возможностей" стали 20 миллионов человек из всех регионов России.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин