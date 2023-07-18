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Амурчанин пытался продать в Китай пушнину на 2,3 миллиона рублей
Амурчанин пытался продать в Китай пушнину на 2,3 миллиона рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Амурчанин пытался продать в Китай пушнину на 2,3 миллиона рублей
Житель Приамурья пытался контрабандой продать в Китай пушнину на общую сумму 2,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает погрануправление ФСБ по... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:51
2023-07-18T06:51
2023-07-18T07:57
происшествия
амурская область
китай
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл — РИА Новости. Житель Приамурья пытался контрабандой продать в Китай пушнину на общую сумму 2,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает погрануправление ФСБ по Амурской области. "Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Амурской области выявлена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в контрабанде пушнины в Китай", — рассказали в ведомстве.Установлено, что в 2015 году амурский предприниматель предоставил в Приамурский таможенный пост Хабаровской таможни ДВТУ ФТС России недостоверные сведения о производителе товара и перевёз его через таможенный пост "Благовещенский" в Китай. Всего 10,6 тысячи штук шкур. Стоимость контрабанды составила 2,332 миллиона рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело — контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.
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происшествия, амурская область, китай, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Амурская область, Китай, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Амурчанин пытался продать в Китай пушнину на 2,3 миллиона рублей
ФСБ: амурчанин пытался продать в Китай пушнину на 2,3 миллиона рублей, возбуждено дело