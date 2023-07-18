https://ria.ru/20230718/proval-1884778576.html

"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом

"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 18.07.2023

"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении провалился очередной "мясной" штурм ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:13

2023-07-18T08:13

2023-07-18T08:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg

ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении провалился очередной "мясной" штурм ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики противник силами до роты предпринял атаку наших оборонительных рубежей. Действия наступающих заранее были обречены на провал, поскольку огневой поддержки со стороны украинской артиллерии и бронетехники практически не было… Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому "мясному" штурму", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что прикрытием для наступающих подразделений противника служил только рельеф местности, но наши наблюдательные пункты на высотах и аэроразведка смогли засечь противника, и штурм не удался. По его мнению, украинское командование отдает заведомо не осуществимые боевые распоряжения. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на краснолиманском направлении. В частности, подразделения группировки войск "Центр", удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка ЛНР, Терны, Ямполовка и Горовка ДНР. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР и Червоная Диброва ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

https://ria.ru/20230712/klescheevka-1883683054.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность