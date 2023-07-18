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"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/proval-1884778576.html
"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом
"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 18.07.2023
"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом
На краснолиманском направлении провалился очередной "мясной" штурм ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:13
2023-07-18T08:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении провалился очередной "мясной" штурм ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики противник силами до роты предпринял атаку наших оборонительных рубежей. Действия наступающих заранее были обречены на провал, поскольку огневой поддержки со стороны украинской артиллерии и бронетехники практически не было… Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому "мясному" штурму", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что прикрытием для наступающих подразделений противника служил только рельеф местности, но наши наблюдательные пункты на высотах и аэроразведка смогли засечь противника, и штурм не удался. По его мнению, украинское командование отдает заведомо не осуществимые боевые распоряжения. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на краснолиманском направлении. В частности, подразделения группировки войск "Центр", удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка ЛНР, Терны, Ямполовка и Горовка ДНР. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР и Червоная Диброва ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
https://ria.ru/20230712/klescheevka-1883683054.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Мясной штурм". В ЛНР заявили об очередном провале ВСУ под Красным Лиманом

Подполковник Марочко сообщил о провале атаки украинских войск под Красным Лиманом

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении провалился очередной "мясной" штурм ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики противник силами до роты предпринял атаку наших оборонительных рубежей. Действия наступающих заранее были обречены на провал, поскольку огневой поддержки со стороны украинской артиллерии и бронетехники практически не было… Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому "мясному" штурму", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Он добавил, что прикрытием для наступающих подразделений противника служил только рельеф местности, но наши наблюдательные пункты на высотах и аэроразведка смогли засечь противника, и штурм не удался. По его мнению, украинское командование отдает заведомо не осуществимые боевые распоряжения.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на краснолиманском направлении. В частности, подразделения группировки войск "Центр", удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка ЛНР, Терны, Ямполовка и Горовка ДНР. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР и Червоная Диброва ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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