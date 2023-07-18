https://ria.ru/20230718/programma-1884773927.html

Удержать специалистов в селах Приамурья помогает федеральная программа

Удержать специалистов в селах Приамурья помогает федеральная программа - РИА Новости, 18.07.2023

Удержать специалистов в селах Приамурья помогает федеральная программа

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил действенность федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" ("КРСТ") и призвал активно участвовать РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:35

2023-07-18T06:35

2023-07-18T06:35

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил действенность федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" ("КРСТ") и призвал активно участвовать в ней, чтобы удержать специалистов на селе, сообщает правительство региона. Потребности муниципалитетов в строительстве жилья по программе "КРСТ" обсудили в правительстве Приамурья. Сейчас по ней возводится жилой дом в селе Козьмодемьяновка Тамбовского округа. Его планируют сдать в текущем году. На 2024 год подана заявка на возведение такого же дома в селе Ивановка Ивановского округа. По инициативе губернатора в Приамурье работодателям дополнительно компенсируется 20 тысяч рублей за квадратный метр построенного для сотрудников жилья. "Предприятия нуждаются в молодых специалистах, и чтобы их привлечь и удержать на селе, нужно обеспечить их комфортным жильем. Высокая потребность в нем сегодня в Константиновском, Михайловском, Ромненском, Октябрьском районах. Программа комплексного развития сельских территорий – действенная. Благодаря федеральной поддержке мы можем построить новые дома в каждом районе и округе, где это необходимо. Всем территориям области нужно активно в ней участвовать", - сказал Орлов. Глава области поручил профильному министерству оказать поддержку властям сельских территорий при оформлении заявок для участия в программе "КРСТ". Как отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства области Олег Турков, с поддержкой государства жители села могут улучшить свои жилищные условия по нескольким направлениям. Одно из них – предоставление жилья по договору найма. "Это, когда дом для своих сотрудников строят сельхозтоваропроизводители, или в строительство вкладывается муниципальное образование для дальнейшего предоставления квартир социальным работкам: врачам, учителям, нуждающимся в жилье, и которых необходимо удержать на селе", - рассказал Турков. Работодатель или муниципалитет должны вложить не менее 20 процентов от стоимости строительства. Финансирование из федерального бюджета осуществляется в размере 97 % от расчетной стоимости объекта за вычетом 20 процентов привлеченных средств. Муниципалитеты совместно с хозяйствами формируют заявки, которые направляются в Министерство сельского хозяйства РФ. После их одобрения из федерального бюджета выделяется необходимое финансирование. Чтобы попасть в программу на следующий год необходимо до 1 февраля текущего года предоставить необходимую документацию. Жилье, которое строится по этой программе, люди получают в найм от предприятий или муниципалитета, а через пять лет могут выкупить его в собственность за 10 процентов от стоимости, а через 10 лет – всего за 1 процент. "Для хозяйств – это отличная возможность закрепить у себя нужного специалиста", - добавил министр.

https://ria.ru/20230712/shkoly-1883770687.html

https://ria.ru/20230711/gazifikatsiya-1883418521.html

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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, общество