Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае
Туристы рассказали, в каких районах Кубани, не связанных с Крымским мостом, есть пробки
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчасток федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Туристы рассказали о ситуации на дорогах в районах Краснодарского края, не связанных с Крымским мостом, сообщает TourDom.ru.
"Вчера ехал из Краснодара до Туапсе шесть часов, хотя обычно, не летом, на это уходит три часа. В Горячем Ключе – пятикилометровая пробка на 1,5 часа", – поделился подробностями один из путешественников. Подтверждает его слова и другой турист: "На выезде из города огромная пробка. По тротуару бегут семьи с сумками, пытаясь успеть на поезда и электрички, на встречке сотрудники ГАИ оформляют наиболее нетерпеливых водителей".
Также автомобилисты предупреждают о серьезных заторах, которые время от времени появляются в районах Джубги, Новомихайловского, Туапсе. Можно простоять и час, можно и значительно больше – движение активизируется на выходных. Последние же осложнения с пробками были непогодой в Туапсинском районе: когда стихия успокоилась, увеличилось и количество авто, устремившихся на юг.
В среднем же, по словам автомобилистов, положение дел следующее: если раньше добраться из Хосты в Адлер можно было примерно за 40 минут, то теперь – застрять на пару часов. В сторону Абхазии серьезных затруднений в движении нет.
В пятницу, а также в субботу ситуация наверняка будет несколько иной. Некоторым туристам везет – заторов они не замечают. "Никаких пятичасовых пробок, которыми пугали, я не видел. Да, встали в Краснодаре, но на час-полтора. Серпантин пролетели как на духу, с открытым ртом от красоты вокруг. Получив огромное количество положительных эмоций", – пишет турист из Белоруссии, совершивший недавно путешествие в Сочи.