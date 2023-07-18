Рейтинг@Mail.ru
Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:21 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/probki-1884830502.html
Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае
Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.07.2023
Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае
Туристы рассказали о ситуации на дорогах в районах Краснодарского края, не связанных с Крымским мостом, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:21
2023-07-18T14:21
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
туапсе
краснодарский край
краснодар
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/29/1496002994_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_991dac8afd71eb10c791d8b543be4b99.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Туристы рассказали о ситуации на дорогах в районах Краснодарского края, не связанных с Крымским мостом, сообщает TourDom.ru."Вчера ехал из Краснодара до Туапсе шесть часов, хотя обычно, не летом, на это уходит три часа. В Горячем Ключе – пятикилометровая пробка на 1,5 часа", – поделился подробностями один из путешественников. Подтверждает его слова и другой турист: "На выезде из города огромная пробка. По тротуару бегут семьи с сумками, пытаясь успеть на поезда и электрички, на встречке сотрудники ГАИ оформляют наиболее нетерпеливых водителей".Также автомобилисты предупреждают о серьезных заторах, которые время от времени появляются в районах Джубги, Новомихайловского, Туапсе. Можно простоять и час, можно и значительно больше – движение активизируется на выходных. Последние же осложнения с пробками были непогодой в Туапсинском районе: когда стихия успокоилась, увеличилось и количество авто, устремившихся на юг.Сегодня, судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", небольшие пробки фиксируются в Горячем Ключе, Джубге, Новомихайловском, Туапсе, Лазаревском, Лоо и Дагомысе. Но наиболее сложная обстановка традиционно складывается на шоссе в Адлер в районе Хосты. Здесь затор растянулся на несколько километров. В среднем же, по словам автомобилистов, положение дел следующее: если раньше добраться из Хосты в Адлер можно было примерно за 40 минут, то теперь – застрять на пару часов. В сторону Абхазии серьезных затруднений в движении нет.В пятницу, а также в субботу ситуация наверняка будет несколько иной. Некоторым туристам везет – заторов они не замечают. "Никаких пятичасовых пробок, которыми пугали, я не видел. Да, встали в Краснодаре, но на час-полтора. Серпантин пролетели как на духу, с открытым ртом от красоты вокруг. Получив огромное количество положительных эмоций", – пишет турист из Белоруссии, совершивший недавно путешествие в Сочи.
https://ria.ru/20230718/marshrut-1884821646.html
туапсе
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/29/1496002994_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_4ee79b8af38a8b2075ac38b1c28029ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, туапсе, краснодарский край, краснодар, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Туапсе, Краснодарский край, Краснодар, Отдых на море, отдых в России
Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае

Туристы рассказали, в каких районах Кубани, не связанных с Крымским мостом, есть пробки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчасток федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Туристы рассказали о ситуации на дорогах в районах Краснодарского края, не связанных с Крымским мостом, сообщает TourDom.ru.
"Вчера ехал из Краснодара до Туапсе шесть часов, хотя обычно, не летом, на это уходит три часа. В Горячем Ключе – пятикилометровая пробка на 1,5 часа", – поделился подробностями один из путешественников. Подтверждает его слова и другой турист: "На выезде из города огромная пробка. По тротуару бегут семьи с сумками, пытаясь успеть на поезда и электрички, на встречке сотрудники ГАИ оформляют наиболее нетерпеливых водителей".
Также автомобилисты предупреждают о серьезных заторах, которые время от времени появляются в районах Джубги, Новомихайловского, Туапсе. Можно простоять и час, можно и значительно больше – движение активизируется на выходных. Последние же осложнения с пробками были непогодой в Туапсинском районе: когда стихия успокоилась, увеличилось и количество авто, устремившихся на юг.
Сегодня, судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", небольшие пробки фиксируются в Горячем Ключе, Джубге, Новомихайловском, Туапсе, Лазаревском, Лоо и Дагомысе. Но наиболее сложная обстановка традиционно складывается на шоссе в Адлер в районе Хосты. Здесь затор растянулся на несколько километров.
В среднем же, по словам автомобилистов, положение дел следующее: если раньше добраться из Хосты в Адлер можно было примерно за 40 минут, то теперь – застрять на пару часов. В сторону Абхазии серьезных затруднений в движении нет.
В пятницу, а также в субботу ситуация наверняка будет несколько иной. Некоторым туристам везет – заторов они не замечают. "Никаких пятичасовых пробок, которыми пугали, я не видел. Да, встали в Краснодаре, но на час-полтора. Серпантин пролетели как на духу, с открытым ртом от красоты вокруг. Получив огромное количество положительных эмоций", – пишет турист из Белоруссии, совершивший недавно путешествие в Сочи.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Путь на машине от Ростова-на-Дону до Севастополя по суше занимает 15 часов
Вчера, 11:55
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТуапсеКраснодарский крайКраснодарОтдых на мореотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала