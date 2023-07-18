https://ria.ru/20230718/probki-1884830502.html

Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае

Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае - РИА Новости, 18.07.2023

Туристы рассказали о пробках на дорогах в Краснодарском крае

Туристы рассказали о ситуации на дорогах в районах Краснодарского края, не связанных с Крымским мостом, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

туапсе

краснодарский край

краснодар

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/29/1496002994_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_991dac8afd71eb10c791d8b543be4b99.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Туристы рассказали о ситуации на дорогах в районах Краснодарского края, не связанных с Крымским мостом, сообщает TourDom.ru."Вчера ехал из Краснодара до Туапсе шесть часов, хотя обычно, не летом, на это уходит три часа. В Горячем Ключе – пятикилометровая пробка на 1,5 часа", – поделился подробностями один из путешественников. Подтверждает его слова и другой турист: "На выезде из города огромная пробка. По тротуару бегут семьи с сумками, пытаясь успеть на поезда и электрички, на встречке сотрудники ГАИ оформляют наиболее нетерпеливых водителей".Также автомобилисты предупреждают о серьезных заторах, которые время от времени появляются в районах Джубги, Новомихайловского, Туапсе. Можно простоять и час, можно и значительно больше – движение активизируется на выходных. Последние же осложнения с пробками были непогодой в Туапсинском районе: когда стихия успокоилась, увеличилось и количество авто, устремившихся на юг.Сегодня, судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", небольшие пробки фиксируются в Горячем Ключе, Джубге, Новомихайловском, Туапсе, Лазаревском, Лоо и Дагомысе. Но наиболее сложная обстановка традиционно складывается на шоссе в Адлер в районе Хосты. Здесь затор растянулся на несколько километров. В среднем же, по словам автомобилистов, положение дел следующее: если раньше добраться из Хосты в Адлер можно было примерно за 40 минут, то теперь – застрять на пару часов. В сторону Абхазии серьезных затруднений в движении нет.В пятницу, а также в субботу ситуация наверняка будет несколько иной. Некоторым туристам везет – заторов они не замечают. "Никаких пятичасовых пробок, которыми пугали, я не видел. Да, встали в Краснодаре, но на час-полтора. Серпантин пролетели как на духу, с открытым ртом от красоты вокруг. Получив огромное количество положительных эмоций", – пишет турист из Белоруссии, совершивший недавно путешествие в Сочи.

https://ria.ru/20230718/marshrut-1884821646.html

туапсе

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, туапсе, краснодарский край, краснодар, отдых на море, отдых в россии