Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать
Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать после залповых дождей
Город Туапсе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани, где из-за залповых дождей за три часа выпало 144 миллиметра осадков, начал спадать, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
"Погода продолжает проверять на прочность наши курорты. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметров осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков...Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории", - написал Кондратьев в телеграмм-канале.
Он также отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.
Ранее в краевом ГУ МЧС заявили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.
В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили в среду, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев.
Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.