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Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать - РИА Новости, 12.07.2023
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08:20 12.07.2023 (обновлено: 08:31 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/voda-1883660450.html
Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать
Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать - РИА Новости, 12.07.2023
Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать
Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани, где из-за залповых дождей за три часа выпало 144 миллиметра осадков, начал спадать, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:20
2023-07-12T08:31
краснодарский край
туапсинский район
вениамин кондратьев
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани, где из-за залповых дождей за три часа выпало 144 миллиметра осадков, начал спадать, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале."Погода продолжает проверять на прочность наши курорты. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметров осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков...Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории", - написал Кондратьев в телеграмм-канале.Он также отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.Ранее в краевом ГУ МЧС заявили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили в среду, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев.Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
https://ria.ru/20230712/perekrytie-1883658288.html
краснодарский край
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краснодарский край, туапсинский район, вениамин кондратьев, происшествия
Краснодарский край, Туапсинский район, Вениамин Кондратьев, Происшествия
Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать

Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать после залповых дождей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани, где из-за залповых дождей за три часа выпало 144 миллиметра осадков, начал спадать, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
"Погода продолжает проверять на прочность наши курорты. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметров осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков...Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории", - написал Кондратьев в телеграмм-канале.
Он также отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.
Ранее в краевом ГУ МЧС заявили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.
Оползень после ливня - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Несколько участков трассы "Джубга – Сочи" перекрыли из-за ливней
Вчера, 07:54
В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили в среду, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев.
Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
 
Краснодарский крайТуапсинский районВениамин КондратьевПроисшествия
 
 
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