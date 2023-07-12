https://ria.ru/20230712/voda-1883660450.html

Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать

Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать - РИА Новости, 12.07.2023

Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани начал спадать

Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани, где из-за залповых дождей за три часа выпало 144 миллиметра осадков, начал спадать, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:20

2023-07-12T08:20

2023-07-12T08:31

краснодарский край

туапсинский район

вениамин кондратьев

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Туапсинского района Кубани, где из-за залповых дождей за три часа выпало 144 миллиметра осадков, начал спадать, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале."Погода продолжает проверять на прочность наши курорты. Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметров осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков...Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории", - написал Кондратьев в телеграмм-канале.Он также отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.Ранее в краевом ГУ МЧС заявили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили в среду, что движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения двух деревьев.Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.

https://ria.ru/20230712/perekrytie-1883658288.html

краснодарский край

туапсинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, туапсинский район, вениамин кондратьев, происшествия