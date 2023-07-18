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Еще два района Приморья включились в проект для детей "Арсеньевская карта" - РИА Новости, 18.07.2023
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10:43 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/primore-1884799734.html
Еще два района Приморья включились в проект для детей "Арсеньевская карта"
Еще два района Приморья включились в проект для детей "Арсеньевская карта" - РИА Новости, 18.07.2023
Еще два района Приморья включились в проект для детей "Арсеньевская карта"
Свыше 170 школьников из Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района Приморья с начала июля в рамках проекта "Арсеньевская карта"... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:43
2023-07-18T10:43
приморский край
олег кожемяко
приморский океанариум
артёмовский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Свыше 170 школьников из Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района Приморья с начала июля в рамках проекта "Арсеньевская карта" посетили культурные учреждения Владивостока, сообщает правительство региона. "С 1 июля ребята из Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района активно посещают культурные учреждения столицы Приморья. Самым популярным местом среди обладателей "Арсеньевской карты" стал Приморский океанариум… В океанариуме с начала июля побывали уже больше 130 ребят из двух муниципалитетов, еще 40 – в краевом театре кукол", - говорится в сообщении. По данным властей, до конца июля океанариум, театры и музеи Владивостока посетит еще больше школьников. Ожидается, что в течение лета в проекте "Арсеньевская карта" смогут принять участие 15 тысяч детей из Владивостока и соседних районов, а с осени до конца года – более 16 тысяч детей из всех муниципалитетов края. Для школьников из отдаленных районов организуют проживание и питание во Владивостоке. Губернатор Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта" в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из все остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.
приморский край
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приморский край, олег кожемяко, приморский океанариум, артёмовский городской округ
Приморский край, Олег Кожемяко, Приморский океанариум, Артёмовский городской округ

Еще два района Приморья включились в проект для детей "Арсеньевская карта"

© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия КотляроваОкеанариум
Океанариум - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия Котлярова
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Свыше 170 школьников из Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района Приморья с начала июля в рамках проекта "Арсеньевская карта" посетили культурные учреждения Владивостока, сообщает правительство региона.
«
"С 1 июля ребята из Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района активно посещают культурные учреждения столицы Приморья. Самым популярным местом среди обладателей "Арсеньевской карты" стал Приморский океанариум… В океанариуме с начала июля побывали уже больше 130 ребят из двух муниципалитетов, еще 40 – в краевом театре кукол", - говорится в сообщении.
По данным властей, до конца июля океанариум, театры и музеи Владивостока посетит еще больше школьников. Ожидается, что в течение лета в проекте "Арсеньевская карта" смогут принять участие 15 тысяч детей из Владивостока и соседних районов, а с осени до конца года – более 16 тысяч детей из всех муниципалитетов края. Для школьников из отдаленных районов организуют проживание и питание во Владивостоке.
Губернатор Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта" в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из все остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края.
В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.
 
Приморский крайОлег КожемякоПриморский океанариумАртёмовский городской округ
 
 
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