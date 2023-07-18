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Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/pomosch-1884940691.html
Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал раскрыть информацию о том, как расходуется помощь США Украине. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:51
2023-07-18T19:51
специальная военная операция на украине
украина
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал раскрыть информацию о том, как расходуется помощь США Украине. "Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства", - написал Маск в Twitter. Так он отреагировал на новость о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230715/mask-1884414012.html
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украина, сша, илон маск
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Илон Маск
Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине

Миллиардер Маск призвал США раскрыть информацию о том, как расходуется помощь Украине

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал раскрыть информацию о том, как расходуется помощь США Украине.
"Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства", - написал Маск в Twitter.
Так он отреагировал на новость о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАИлон Маск
 
 
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