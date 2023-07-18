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Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал раскрыть информацию о том, как расходуется помощь США Украине. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:51
2023-07-18T19:51
2023-07-18T19:51
специальная военная операция на украине
украина
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал раскрыть информацию о том, как расходуется помощь США Украине. "Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства", - написал Маск в Twitter. Так он отреагировал на новость о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
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украина, сша, илон маск
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Илон Маск
Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Миллиардер Маск призвал США раскрыть информацию о том, как расходуется помощь Украине