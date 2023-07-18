https://ria.ru/20230718/pomosch-1884940691.html

Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине

Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине - РИА Новости, 18.07.2023

Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине

Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал раскрыть информацию о том, как расходуется помощь США Украине. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:51

2023-07-18T19:51

2023-07-18T19:51

специальная военная операция на украине

украина

сша

илон маск

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал раскрыть информацию о том, как расходуется помощь США Украине. "Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства", - написал Маск в Twitter. Так он отреагировал на новость о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230715/mask-1884414012.html

украина

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2023

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украина, сша, илон маск