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В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах

В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах - РИА Новости, 18.07.2023

В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах

Вода в 20 населенных пунктах Херсонской области, после разрушения Каховской ГЭС, сошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:05

2023-07-18T11:05

2023-07-18T11:51

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Вода в 20 населенных пунктах Херсонской области, после разрушения Каховской ГЭС, сошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением киевским режимом плотины Каховской ГЭС. В 20 населенных пунктах вода сошла", - написал Сальдо.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230716/ges-1884437081.html

херсонская область

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разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)