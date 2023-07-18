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В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 18.07.2023 (обновлено: 11:51 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/podtopleniya-1884807774.html
В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах
В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах - РИА Новости, 18.07.2023
В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах
Вода в 20 населенных пунктах Херсонской области, после разрушения Каховской ГЭС, сошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:05
2023-07-18T11:51
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Вода в 20 населенных пунктах Херсонской области, после разрушения Каховской ГЭС, сошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением киевским режимом плотины Каховской ГЭС. В 20 населенных пунктах вода сошла", - написал Сальдо.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230716/ges-1884437081.html
херсонская область
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разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
В Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах

Сальдо: в Херсонской области вода сошла в 20 населенных пунктах после ЧП на Каховской ГЭС

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Вода в 20 населенных пунктах Херсонской области, после разрушения Каховской ГЭС, сошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением киевским режимом плотины Каховской ГЭС. В 20 населенных пунктах вода сошла", - написал Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Каховская ГЭС будет восстановлена, заверил Сальдо
16 июля, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭСВладимир СальдоХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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