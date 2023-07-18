https://ria.ru/20230718/plen-1884873861.html
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 18.07.2023
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен
Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:06
2023-07-18T15:06
2023-07-18T16:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884875764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4424f4081fa9c05929d2327725763660.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении."На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие", — пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что с украинскими военными обговорили все детали, им обеспечили безопасность при переходе линии боевого соприкосновения. В том числе предприняли меры, чтобы "их свои не убили".Все прошло успешно, заключил командир подразделения.Украинские войска 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Как констатировали президент и министр обороны России Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник нигде не достиг своих целей, понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884875764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a22281c8a054288f4d4f4a3b7565f06.jpg
Группа военных ВСУ сдается в плен. Кадры с Запорожского направления
Группа военных ВСУ сдается в плен. Кадры с Запорожского направления
2023-07-18T15:06
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен
Российский командир рассказал о сдаче в плен солдат ВСУ на Запорожском направлении