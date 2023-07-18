https://ria.ru/20230718/plen-1884873861.html

На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен

На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 18.07.2023

На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен

Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:06

2023-07-18T15:06

2023-07-18T16:14

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении."На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие", — пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что с украинскими военными обговорили все детали, им обеспечили безопасность при переходе линии боевого соприкосновения. В том числе предприняли меры, чтобы "их свои не убили".Все прошло успешно, заключил командир подразделения.Украинские войска 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Как констатировали президент и министр обороны России Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник нигде не достиг своих целей, понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Группа военных ВСУ сдается в плен. Кадры с Запорожского направления Группа военных ВСУ сдается в плен. Кадры с Запорожского направления 2023-07-18T15:06 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф