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На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 18.07.2023 (обновлено: 16:14 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/plen-1884873861.html
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 18.07.2023
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен
Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:06
2023-07-18T16:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении.&quot;На связь с нашим подразделением на так называемой &quot;гуманитарной&quot; частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие&quot;, — пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что с украинскими военными обговорили все детали, им обеспечили безопасность при переходе линии боевого соприкосновения. В том числе предприняли меры, чтобы "их свои не убили".Все прошло успешно, заключил командир подразделения.Украинские войска 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Как констатировали президент и министр обороны России Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник нигде не достиг своих целей, понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Группа военных ВСУ сдается в плен. Кадры с Запорожского направления
Группа военных ВСУ сдается в плен. Кадры с Запорожского направления
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Запорожском направлении группа украинских военных сдалась в плен

Российский командир рассказал о сдаче в плен солдат ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении.
«

"На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что с украинскими военными обговорили все детали, им обеспечили безопасность при переходе линии боевого соприкосновения. В том числе предприняли меры, чтобы "их свои не убили".
Все прошло успешно, заключил командир подразделения.
Украинские войска 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Как констатировали президент и министр обороны России Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник нигде не достиг своих целей, понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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