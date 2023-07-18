Рейтинг@Mail.ru
В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:02 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/pasporta-1884917978.html
В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер
В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер - РИА Новости, 18.07.2023
В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер
Сингапурский паспорт стал самым сильным и желанным в мире, сместив японский, который удерживал эту позицию в течение пяти лет, сообщила международная... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:02
2023-07-18T18:02
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сингапур (город)
япония
henley&partners
паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151902/20/1519022032_0:305:5565:3435_1920x0_80_0_0_ff251ad1c50d97e4f9b6371c9d534bdf.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сингапурский паспорт стал самым сильным и желанным в мире, сместив японский, который удерживал эту позицию в течение пяти лет, сообщила международная консалтинговая компания Henley&amp;Partners. "Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте. Место лидера занял Сингапур: его граждане могут посещать 193 страны (из 227 проанализированных)", – говорится в сообщении компании о рейтинге на третий квартал 2023 года. На второе место поднялись Германия, Италия и Испания с безвизовым доступом к 190 направлениям, а владельцы японских паспортов присоединились к представителям шести других стран - Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции, заняв третье место с доступом к 189 странам без предварительного получения визы. Сомали вместе с Йеменом разделили 99-е место: обладатели паспортов этих стран могут безвизово посещать 35 государств. На "почетном" сотом месте расположился Пакистан (33 безвизовых страны), а в следующую за ними тройку "самых слабых" паспортов в мире вошли афганский, иракский и сирийский. Россия в этом рейтинге заняла 49-е место, ее граждане могут безвизово путешествовать в 115 стран. В прошлом году РФ занимала 50-ю строчку рейтинга. За прошедший период, как указывает компания, Москва заключила соглашение о безвизовых поездках с Джибути, но потеряла безвизовый доступ к Албании, Белизу, Эфиопии и Уганде. Украина, занявшая 30-е место, и Китай, расположившийся на 63-м месте, вошли в дюжину стран, набравших больше всего позиций в рейтинге за последнее десятилетие. Им открыты для безвизового посещения 146 и 80 стран соответственно. Из всех стран, входящих в первую десятку, "США за последние 10 лет наблюдений сделали наименьшее движение вверх", открыв всего 12 новых безвизовых направлений с 2013 по 2023 год. Для сравнения, Сингапур открыл 25 новых безвизовых стран для своих граждан и добился роста на пять пунктов. Доктор Кристиан Келин, председатель совета директоров компании и изобретатель концепции паспортного индекса, отмечает, что лишь восемь стран мира имеют сегодня меньший безвизовый доступ, чем десять лет назад, в то время как другие государства смогли обеспечить большую свободу путешествий для своих граждан. Так, например, ОАЭ за последние 10 лет добавили 107 направлений, не требующих предварительного получения визы, в результате чего поднялись с 56-й на 12-ю позицию в рейтинге.
https://ria.ru/20210108/pasport-1592332677.html
сингапур (город)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151902/20/1519022032_290:0:5275:3739_1920x0_80_0_0_ec6def15dc5907f1eb13ddb04c6a6e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сингапур (город), япония, henley&partners , паспорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сингапур (город), Япония, Henley&Partners , Паспорт
В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер

Паспорт Японии уступил сингапурскому в рейтинге самых сильных в мире

© Depositphotos.com / SibstockКарта, деньги и вещи в путешествии
Карта, деньги и вещи в путешествии - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Depositphotos.com / Sibstock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сингапурский паспорт стал самым сильным и желанным в мире, сместив японский, который удерживал эту позицию в течение пяти лет, сообщила международная консалтинговая компания Henley&Partners.
"Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте. Место лидера занял Сингапур: его граждане могут посещать 193 страны (из 227 проанализированных)", – говорится в сообщении компании о рейтинге на третий квартал 2023 года.
На второе место поднялись Германия, Италия и Испания с безвизовым доступом к 190 направлениям, а владельцы японских паспортов присоединились к представителям шести других стран - Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции, заняв третье место с доступом к 189 странам без предварительного получения визы.
Сомали вместе с Йеменом разделили 99-е место: обладатели паспортов этих стран могут безвизово посещать 35 государств. На "почетном" сотом месте расположился Пакистан (33 безвизовых страны), а в следующую за ними тройку "самых слабых" паспортов в мире вошли афганский, иракский и сирийский.
Россия в этом рейтинге заняла 49-е место, ее граждане могут безвизово путешествовать в 115 стран. В прошлом году РФ занимала 50-ю строчку рейтинга. За прошедший период, как указывает компания, Москва заключила соглашение о безвизовых поездках с Джибути, но потеряла безвизовый доступ к Албании, Белизу, Эфиопии и Уганде. Украина, занявшая 30-е место, и Китай, расположившийся на 63-м месте, вошли в дюжину стран, набравших больше всего позиций в рейтинге за последнее десятилетие. Им открыты для безвизового посещения 146 и 80 стран соответственно.
Из всех стран, входящих в первую десятку, "США за последние 10 лет наблюдений сделали наименьшее движение вверх", открыв всего 12 новых безвизовых направлений с 2013 по 2023 год. Для сравнения, Сингапур открыл 25 новых безвизовых стран для своих граждан и добился роста на пять пунктов.
Доктор Кристиан Келин, председатель совета директоров компании и изобретатель концепции паспортного индекса, отмечает, что лишь восемь стран мира имеют сегодня меньший безвизовый доступ, чем десять лет назад, в то время как другие государства смогли обеспечить большую свободу путешествий для своих граждан. Так, например, ОАЭ за последние 10 лет добавили 107 направлений, не требующих предварительного получения визы, в результате чего поднялись с 56-й на 12-ю позицию в рейтинге.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Российский паспорт оказался на 50 месте в рейтинге лучших в мире
8 января 2021, 16:43
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСингапур (город)ЯпонияHenley&PartnersПаспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала