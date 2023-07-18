https://ria.ru/20230718/pasporta-1884917978.html

В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер

В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер - РИА Новости, 18.07.2023

В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер

Сингапурский паспорт стал самым сильным и желанным в мире, сместив японский, который удерживал эту позицию в течение пяти лет, сообщила международная... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:02

2023-07-18T18:02

2023-07-18T18:02

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сингапурский паспорт стал самым сильным и желанным в мире, сместив японский, который удерживал эту позицию в течение пяти лет, сообщила международная консалтинговая компания Henley&Partners. "Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте. Место лидера занял Сингапур: его граждане могут посещать 193 страны (из 227 проанализированных)", – говорится в сообщении компании о рейтинге на третий квартал 2023 года. На второе место поднялись Германия, Италия и Испания с безвизовым доступом к 190 направлениям, а владельцы японских паспортов присоединились к представителям шести других стран - Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции, заняв третье место с доступом к 189 странам без предварительного получения визы. Сомали вместе с Йеменом разделили 99-е место: обладатели паспортов этих стран могут безвизово посещать 35 государств. На "почетном" сотом месте расположился Пакистан (33 безвизовых страны), а в следующую за ними тройку "самых слабых" паспортов в мире вошли афганский, иракский и сирийский. Россия в этом рейтинге заняла 49-е место, ее граждане могут безвизово путешествовать в 115 стран. В прошлом году РФ занимала 50-ю строчку рейтинга. За прошедший период, как указывает компания, Москва заключила соглашение о безвизовых поездках с Джибути, но потеряла безвизовый доступ к Албании, Белизу, Эфиопии и Уганде. Украина, занявшая 30-е место, и Китай, расположившийся на 63-м месте, вошли в дюжину стран, набравших больше всего позиций в рейтинге за последнее десятилетие. Им открыты для безвизового посещения 146 и 80 стран соответственно. Из всех стран, входящих в первую десятку, "США за последние 10 лет наблюдений сделали наименьшее движение вверх", открыв всего 12 новых безвизовых направлений с 2013 по 2023 год. Для сравнения, Сингапур открыл 25 новых безвизовых стран для своих граждан и добился роста на пять пунктов. Доктор Кристиан Келин, председатель совета директоров компании и изобретатель концепции паспортного индекса, отмечает, что лишь восемь стран мира имеют сегодня меньший безвизовый доступ, чем десять лет назад, в то время как другие государства смогли обеспечить большую свободу путешествий для своих граждан. Так, например, ОАЭ за последние 10 лет добавили 107 направлений, не требующих предварительного получения визы, в результате чего поднялись с 56-й на 12-ю позицию в рейтинге.

https://ria.ru/20210108/pasport-1592332677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сингапур (город), япония, henley&partners , паспорт