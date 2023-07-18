В рейтинге самых сильных паспортов в мире теперь новый лидер
Паспорт Японии уступил сингапурскому в рейтинге самых сильных в мире
© Depositphotos.com / SibstockКарта, деньги и вещи в путешествии
© Depositphotos.com / Sibstock
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сингапурский паспорт стал самым сильным и желанным в мире, сместив японский, который удерживал эту позицию в течение пяти лет, сообщила международная консалтинговая компания Henley&Partners.
На второе место поднялись Германия, Италия и Испания с безвизовым доступом к 190 направлениям, а владельцы японских паспортов присоединились к представителям шести других стран - Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции, заняв третье место с доступом к 189 странам без предварительного получения визы.
Россия в этом рейтинге заняла 49-е место, ее граждане могут безвизово путешествовать в 115 стран. В прошлом году РФ занимала 50-ю строчку рейтинга. За прошедший период, как указывает компания, Москва заключила соглашение о безвизовых поездках с Джибути, но потеряла безвизовый доступ к Албании, Белизу, Эфиопии и Уганде. Украина, занявшая 30-е место, и Китай, расположившийся на 63-м месте, вошли в дюжину стран, набравших больше всего позиций в рейтинге за последнее десятилетие. Им открыты для безвизового посещения 146 и 80 стран соответственно.
Из всех стран, входящих в первую десятку, "США за последние 10 лет наблюдений сделали наименьшее движение вверх", открыв всего 12 новых безвизовых направлений с 2013 по 2023 год. Для сравнения, Сингапур открыл 25 новых безвизовых стран для своих граждан и добился роста на пять пунктов.
Доктор Кристиан Келин, председатель совета директоров компании и изобретатель концепции паспортного индекса, отмечает, что лишь восемь стран мира имеют сегодня меньший безвизовый доступ, чем десять лет назад, в то время как другие государства смогли обеспечить большую свободу путешествий для своих граждан. Так, например, ОАЭ за последние 10 лет добавили 107 направлений, не требующих предварительного получения визы, в результате чего поднялись с 56-й на 12-ю позицию в рейтинге.