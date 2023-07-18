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В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obuchenie-1884943292.html
В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных
В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных - РИА Новости, 18.07.2023
В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных
США и союзники обучили более 63 тысяч украинских солдат, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:12
2023-07-18T20:12
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
марк милли
сергей лавров
василий небензя
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США и союзники обучили более 63 тысяч украинских солдат, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. "Совместно коалиция обучила более 63 тысяч солдат. США обучили 15 тысяч из них и тренировки продолжаются", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя ранее заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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сша, россия, украина, марк милли, сергей лавров, василий небензя, министерство обороны сша, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Марк Милли, Сергей Лавров, Василий Небензя, Министерство обороны США, НАТО, ООН
В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных

Глава Генштаба США Милли сообщил, что Запад обучил более 63 тысяч украинских солдат

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США и союзники обучили более 63 тысяч украинских солдат, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
"Совместно коалиция обучила более 63 тысяч солдат. США обучили 15 тысяч из них и тренировки продолжаются", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя ранее заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаМарк МиллиСергей ЛавровВасилий НебензяМинистерство обороны СШАНАТОООН
 
 
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