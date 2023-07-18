https://ria.ru/20230718/obuchenie-1884943292.html

В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных

В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных - РИА Новости, 18.07.2023

В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных

США и союзники обучили более 63 тысяч украинских солдат, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:12

2023-07-18T20:12

2023-07-18T20:12

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

марк милли

сергей лавров

василий небензя

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США и союзники обучили более 63 тысяч украинских солдат, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. "Совместно коалиция обучила более 63 тысяч солдат. США обучили 15 тысяч из них и тренировки продолжаются", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя ранее заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, марк милли, сергей лавров, василий небензя, министерство обороны сша, нато, оон