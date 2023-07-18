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Медали за успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы - РИА Новости, 18.07.2023
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Год педагога и наставника
 
20:43 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884947910.html
Медали за успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы
Медали за успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы - РИА Новости, 18.07.2023
Медали за успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы
Медали за особые успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:43
2023-07-18T20:43
год педагога и наставника
сн_образование
образование
образование - общество
социальный навигатор
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Медали за особые успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве действует восемь специальных реабилитационно-образовательных центров для ребят с инвалидностью, которым требуются особые условия обучения и комплексная реабилитация. Уникальные учебные заведения дают своим выпускникам самое лучшее образование… И доказательство их успехов – 11 обладателей медалей за особые успехи в учении, которые в этом году стали выпускниками реабилитационно-образовательных центров Москвы", - написал мэр. Собянин уточнил, что шесть медалистов подготовили педагоги Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых, а пять медалистов подготовил Реабилитационно-образовательный центр №76. "Поздравляю ребят, их родителей и учителей с выдающимися результатами. Желаю новых побед и обязательно воплотить в жизнь все свои устремления и мечты", - добавил Собянин.
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РИА Новости
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сн_образование, образование, образование - общество, социальный навигатор, общество, сергей собянин, москва
Год педагога и наставника, СН_Образование, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, Общество, Сергей Собянин, Москва

Медали за успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы

© Fotolia / Lisa F. YoungРебенок с ограниченными возможностями в школьной библиотеке
Ребенок с ограниченными возможностями в школьной библиотеке - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Fotolia / Lisa F. Young
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Медали за особые успехи получили 11 выпускников реабилитационных центров Москвы, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве действует восемь специальных реабилитационно-образовательных центров для ребят с инвалидностью, которым требуются особые условия обучения и комплексная реабилитация. Уникальные учебные заведения дают своим выпускникам самое лучшее образование… И доказательство их успехов – 11 обладателей медалей за особые успехи в учении, которые в этом году стали выпускниками реабилитационно-образовательных центров Москвы", - написал мэр.
Собянин уточнил, что шесть медалистов подготовили педагоги Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых, а пять медалистов подготовил Реабилитационно-образовательный центр №76.
"Поздравляю ребят, их родителей и учителей с выдающимися результатами. Желаю новых побед и обязательно воплотить в жизнь все свои устремления и мечты", - добавил Собянин.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбразованиеОбразование - ОбществоСоциальный навигаторОбществоСергей СобянинМосква
 
 
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