https://ria.ru/20230718/oborudovanie-1884771933.html
Губернатор Приамурья передал бойцам СВО спецоборудование и технику
Губернатор Приамурья передал бойцам СВО спецоборудование и технику - РИА Новости, 18.07.2023
Губернатор Приамурья передал бойцам СВО спецоборудование и технику
Губернатор Приамурья Василий Орлов во время визита в Донецкую Народную Республику передал амурским бойцам в зону СВО технику и необходимое оборудование,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:43
2023-07-18T05:43
2023-07-18T06:19
амурская область
безопасность
донецкая народная республика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов во время визита в Донецкую Народную Республику передал амурским бойцам в зону СВО технику и необходимое оборудование, сообщает правительство Амурской области. "Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Сегодня мы передаем часть оборудования – квадроциклы, мотоциклы, квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения и рации. Это не первая и не последняя партия. Эту работу мы проводим в постоянном режиме", - сказал Орлов. В партию вошли четыре квадроцикла, четыре кроссовых мотоцикла, 25 радиостанций, 100 коллиматорных прицелов, 18 квадрокоптеров, 20 автомобильных портативных заграждений. Как отметили военные, помощь, предоставленная правительством Приамурья, очень востребована. В условиях современных боёв особенно нужны беспилотные летательные аппараты, средства передвижения, приборы ночного видения и средства связи. Также глава региона на передовой встретился с военнослужащими 35-й общевойсковой Краснознаменной армии. Он напомнил бойцам, что дома об их родных заботятся. В каждом муниципалитете Приамурья создан штаб, за каждой семьей, закреплен куратор, задача которого как минимум раз в неделю уточнять у родных, какая помощь необходима. Эта работа находится на личном контроле губернатора.
https://ria.ru/20230717/vooruzhenie-1884644998.html
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безопасность, донецкая народная республика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Губернатор Приамурья передал бойцам СВО спецоборудование и технику
Губернатор Приамурья Орлов передал бойцам СВО спецоборудование и технику
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов во время визита в Донецкую Народную Республику передал амурским бойцам в зону СВО технику и необходимое оборудование, сообщает правительство Амурской области.
«
"Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Сегодня мы передаем часть оборудования – квадроциклы, мотоциклы, квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения и рации. Это не первая и не последняя партия. Эту работу мы проводим в постоянном режиме", - сказал Орлов.
В партию вошли четыре квадроцикла, четыре кроссовых мотоцикла, 25 радиостанций, 100 коллиматорных прицелов, 18 квадрокоптеров, 20 автомобильных портативных заграждений.
Как отметили военные, помощь, предоставленная правительством Приамурья, очень востребована. В условиях современных боёв особенно нужны беспилотные летательные аппараты, средства передвижения, приборы ночного видения и средства связи.
Также глава региона на передовой встретился с военнослужащими 35-й общевойсковой Краснознаменной армии. Он напомнил бойцам, что дома об их родных заботятся. В каждом муниципалитете Приамурья создан штаб, за каждой семьей, закреплен куратор, задача которого как минимум раз в неделю уточнять у родных, какая помощь необходима. Эта работа находится на личном контроле губернатора.
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