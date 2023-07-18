https://ria.ru/20230718/nato-1884829157.html
Немецкий бизнесмен назвал главные провалы НАТО на Украине
Немецкий бизнесмен назвал главные провалы НАТО на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Немецкий бизнесмен назвал главные провалы НАТО на Украине
НАТО беспомощна в битве с Россией, написал в Twitter немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:13
2023-07-18T12:13
2023-07-18T15:26
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. НАТО беспомощна в битве с Россией, написал в Twitter немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."НАТО во главе с США беззуба. Великолепна в информационных войнах, но ужасна в настоящем сражении с равными соперниками", — заявил он.Обучение солдат ВСУ инструкторами альянса, как утверждает предприниматель, не дало никаких результатов, военные расходы блока составляют 1,2 триллиона долларов, но даже в таких условиях в течение года у НАТО закончились боеприпасы.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Осенью прошлого года Дотком выяснил, что бывший британский премьер Лиз Трасс через минуту после подрыва "Северных потоков" отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение: "Все сделано". Свои источники информации он не раскрыл.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Twitter
Немецкий бизнесмен назвал главные провалы НАТО на Украине
Немецкий предприниматель Дотком: НАТО провалила обучение ВСУ и растратила все боеприпасы
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
НАТО беспомощна в битве с Россией, написал в Twitter
немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"НАТО во главе с США беззуба. Великолепна в информационных войнах, но ужасна в настоящем сражении с равными соперниками", — заявил он.
Обучение солдат ВСУ инструкторами альянса, как утверждает предприниматель, не дало никаких результатов, военные расходы блока составляют 1,2 триллиона долларов, но даже в таких условиях в течение года у НАТО закончились боеприпасы.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ
на своей территории.
В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Осенью прошлого года Дотком выяснил, что бывший британский премьер Лиз Трасс через минуту после подрыва "Северных потоков" отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение: "Все сделано". Свои источники информации он не раскрыл.
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