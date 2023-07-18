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В США посоветовали украинским войскам экономить артиллерию при наступлении - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/nastuplenie-1884904563.html
В США посоветовали украинским войскам экономить артиллерию при наступлении
В США посоветовали украинским войскам экономить артиллерию при наступлении - РИА Новости, 18.07.2023
В США посоветовали украинским войскам экономить артиллерию при наступлении
В США считают, что украинские войска должны экономить артиллерию, пытаясь преодолеть минные поля перед российскими укреплениями при наступлении, пишет газета... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:52
2023-07-18T16:52
специальная военная операция на украине
киев
россия
сша
сергей шойгу
владимир путин
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В США считают, что украинские войска должны экономить артиллерию, пытаясь преодолеть минные поля перед российскими укреплениями при наступлении, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Как полагает источник газеты, украинским войскам "нужно быть аккуратными и расчетливыми в применении артиллерии, пока они всё еще разбираются с минными полями", поскольку потребности в этой артиллерии возникнут у них в дальнейшем. При этом чиновники США надеются, что постепенно украинским силам удастся пробиться через минные заграждения и приблизиться к основным российским позициям. Однако, по оценке издания, украинское наступление в первую очередь зависит от поставок техники из стран Запада. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Позднее Владимир Путин, говоря о поставках Западом Киеву ракет и танков, заявлял, что они наносят ущерб, но ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит. Российский лидер отметил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
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киев, россия, сша, сергей шойгу, владимир путин, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, в мире – радио sputnik
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Сергей Лавров, В мире – Радио Sputnik
В США посоветовали украинским войскам экономить артиллерию при наступлении

WP: американский чиновник посоветовал ВСУ экономить артиллерию при наступлении

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В США считают, что украинские войска должны экономить артиллерию, пытаясь преодолеть минные поля перед российскими укреплениями при наступлении, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Как полагает источник газеты, украинским войскам "нужно быть аккуратными и расчетливыми в применении артиллерии, пока они всё еще разбираются с минными полями", поскольку потребности в этой артиллерии возникнут у них в дальнейшем.
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Надежд не осталось. К чему привело контрнаступление Украины
30 июня, 08:00
При этом чиновники США надеются, что постепенно украинским силам удастся пробиться через минные заграждения и приблизиться к основным российским позициям. Однако, по оценке издания, украинское наступление в первую очередь зависит от поставок техники из стран Запада.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Позднее Владимир Путин, говоря о поставках Западом Киеву ракет и танков, заявлял, что они наносят ущерб, но ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит. Российский лидер отметил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.
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"Американцы готовились к другому". ВСУ разочаровались в западной помощи
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСШАСергей ШойгуВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАСергей ЛавровВ мире – Радио Sputnik
 
 
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