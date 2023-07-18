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На Крымском мосту реверсивное движение ввели лишь у разрушенного участка - РИА Новости, 18.07.2023
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03:08 18.07.2023 (обновлено: 03:51 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/most-1884768332.html
На Крымском мосту реверсивное движение ввели лишь у разрушенного участка
На Крымском мосту реверсивное движение ввели лишь у разрушенного участка - РИА Новости, 18.07.2023
На Крымском мосту реверсивное движение ввели лишь у разрушенного участка
Движение по большей части Крымского моста осуществляется по двум полосам правого пролёта, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T03:08
2023-07-18T03:51
чп на крымском мосту
общество
россия
марат хуснуллин
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ТАМАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Движение по большей части Крымского моста осуществляется по двум полосам правого пролёта, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, который утром подвергся террористической атаке со стороны Украины. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение.В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь.По данным корреспондента РИА Новости, движение по большей части Крымского моста осуществляется по двум полосам правого пролёта со стороны Кубани, машины двигаются в реверсивном режиме только непосредственно вдоль разрушенного в результате теракта участка.Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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чп на крымском мосту, общество, россия, марат хуснуллин
ЧП на Крымском мосту, Общество, Россия, Марат Хуснуллин
На Крымском мосту реверсивное движение ввели лишь у разрушенного участка

Проезд по Крымскому мосту открыт по двум полосам, кроме реверса у поврежденного участка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПерекрытие движения на Крымском мосту
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Перекрытие движения на Крымском мосту. Архивное фото
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ТАМАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Движение по большей части Крымского моста осуществляется по двум полосам правого пролёта, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, который утром подвергся террористической атаке со стороны Украины. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь.
По данным корреспондента РИА Новости, движение по большей части Крымского моста осуществляется по двум полосам правого пролёта со стороны Кубани, машины двигаются в реверсивном режиме только непосредственно вдоль разрушенного в результате теракта участка.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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ЧП на Крымском мостуОбществоРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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