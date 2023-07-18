Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту
Антонов: США показывают причастность к терактам Киева, покрывая его с ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам", - сказал Антонов, комментируя реакцию официального Вашингтона на диверсию Киева на Крымском мосту.
По мнению российского дипломата, заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий, является не первым случаем оправдания терактов в отношении российских граждан и объектов.
"Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту. Данная транспортная артерия уже давно не используется для военных перевозок. Речь идет об ударе по исключительно гражданской цели", - подчеркнул российский посол в США.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.