https://ria.ru/20230718/most-1884766898.html

Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту

Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту

США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:07

2023-07-18T02:07

2023-07-18T02:12

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чп на крымском мосту

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам", - сказал Антонов, комментируя реакцию официального Вашингтона на диверсию Киева на Крымском мосту.По мнению российского дипломата, заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий, является не первым случаем оправдания терактов в отношении российских граждан и объектов."Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту. Данная транспортная артерия уже давно не используется для военных перевозок. Речь идет об ударе по исключительно гражданской цели", - подчеркнул российский посол в США.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

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в мире, россия, сша, киев, анатолий антонов, чп на крымском мосту