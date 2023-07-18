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Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
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02:07 18.07.2023 (обновлено: 02:12 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/most-1884766898.html
Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту
Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту
США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:07
2023-07-18T02:12
в мире
россия
сша
киев
анатолий антонов
чп на крымском мосту
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам", - сказал Антонов, комментируя реакцию официального Вашингтона на диверсию Киева на Крымском мосту.По мнению российского дипломата, заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий, является не первым случаем оправдания терактов в отношении российских граждан и объектов."Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту. Данная транспортная артерия уже давно не используется для военных перевозок. Речь идет об ударе по исключительно гражданской цели", - подчеркнул российский посол в США.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230718/most-1884765715.html
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в мире, россия, сша, киев, анатолий антонов, чп на крымском мосту
В мире, Россия, США, Киев, Анатолий Антонов, ЧП на Крымском мосту
Посол России назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту

Антонов: США показывают причастность к терактам Киева, покрывая его с ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам", - сказал Антонов, комментируя реакцию официального Вашингтона на диверсию Киева на Крымском мосту.
По мнению российского дипломата, заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий, является не первым случаем оправдания терактов в отношении российских граждан и объектов.
"Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту. Данная транспортная артерия уже давно не используется для военных перевозок. Речь идет об ударе по исключительно гражданской цели", - подчеркнул российский посол в США.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Разрушения на Крымском мосту. Кадр видео
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В миреРоссияСШАКиевАнатолий АнтоновЧП на Крымском мосту
 
 
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