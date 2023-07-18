https://ria.ru/20230718/most-1884766391.html

Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа

Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа - РИА Новости, 18.07.2023

Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа

Почти два часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, где движение запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщает с места РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:00

2023-07-18T02:00

2023-07-18T03:49

россия

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

общество

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ТАМАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Почти два часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, где движение запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщает с места события корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, который утром подвергся террористической атаке со стороны Украины. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение. В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По данным корреспондента РИА Новости, по направлению к досмотровый площадкам со стороны Кубани есть скопление машин. Ожидание в пробке заняло один час 50 минут. После досмотра личных вещей и автомобиля машины собирают в колонны, водителей просят ехать вплотную и не обгонять друг друга. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230718/most-1884765715.html

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россия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, общество