Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа
Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту, где запущен реверс, заняла почти два часа
© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
ТАМАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Почти два часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, где движение запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщает с места события корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, который утром подвергся террористической атаке со стороны Украины. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
По данным корреспондента РИА Новости, по направлению к досмотровый площадкам со стороны Кубани есть скопление машин. Ожидание в пробке заняло один час 50 минут. После досмотра личных вещей и автомобиля машины собирают в колонны, водителей просят ехать вплотную и не обгонять друг друга.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.