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Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа - РИА Новости, 18.07.2023
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02:00 18.07.2023 (обновлено: 03:49 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/most-1884766391.html
Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа
Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа - РИА Новости, 18.07.2023
Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа
Почти два часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, где движение запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщает с места РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:00
2023-07-18T03:49
россия
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
общество
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ТАМАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Почти два часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, где движение запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщает с места события корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, который утром подвергся террористической атаке со стороны Украины. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение. В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По данным корреспондента РИА Новости, по направлению к досмотровый площадкам со стороны Кубани есть скопление машин. Ожидание в пробке заняло один час 50 минут. После досмотра личных вещей и автомобиля машины собирают в колонны, водителей просят ехать вплотную и не обгонять друг друга. Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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россия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, общество
Россия, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Общество
Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту заняла почти два часа

Дорога в пробке на подъезде к Крымскому мосту, где запущен реверс, заняла почти два часа

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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ТАМАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Почти два часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, где движение запущено в реверсивном режиме по одной полосе, сообщает с места события корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, который утром подвергся террористической атаке со стороны Украины. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
По данным корреспондента РИА Новости, по направлению к досмотровый площадкам со стороны Кубани есть скопление машин. Ожидание в пробке заняло один час 50 минут. После досмотра личных вещей и автомобиля машины собирают в колонны, водителей просят ехать вплотную и не обгонять друг друга.
Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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РоссияМарат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуОбщество
 
 
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