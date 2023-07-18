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Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч

Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч - РИА Новости, 18.07.2023

Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч

Жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло со 170 тысяч человек до 270 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:03

2023-07-18T17:03

2023-07-18T17:03

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

россия

марат хуснуллин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло со 170 тысяч человек до 270 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящий момент 46 тысяч строителей работает на восстановлении новых регионов России - это самая большая стройка страны, несмотря на обстрелы и диверсионные действия. "Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. Дороги отремонтировали, построили, светофоры поставили. Настолько активно люди возвращаются – уже более 270 тысяч населения, хотя год назад было 170 (тысяч человек) максимум", - сказал Хуснуллин во время открытого диалога с сенаторами.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, россия, марат хуснуллин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр