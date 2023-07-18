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Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/mariupol-1884907378.html
Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч
Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч - РИА Новости, 18.07.2023
Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч
Жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло со 170 тысяч человек до 270 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:03
2023-07-18T17:03
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
россия
марат хуснуллин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло со 170 тысяч человек до 270 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящий момент 46 тысяч строителей работает на восстановлении новых регионов России - это самая большая стройка страны, несмотря на обстрелы и диверсионные действия. "Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. Дороги отремонтировали, построили, светофоры поставили. Настолько активно люди возвращаются – уже более 270 тысяч населения, хотя год назад было 170 (тысяч человек) максимум", - сказал Хуснуллин во время открытого диалога с сенаторами.
мариуполь
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безопасность, мариуполь, россия, марат хуснуллин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Хуснуллин заявил, что население Мариуполя за год выросло на сто тысяч

Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя выросло со 170 до 270 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе
Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло со 170 тысяч человек до 270 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, в настоящий момент 46 тысяч строителей работает на восстановлении новых регионов России - это самая большая стройка страны, несмотря на обстрелы и диверсионные действия.
"Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. Дороги отремонтировали, построили, светофоры поставили. Настолько активно люди возвращаются – уже более 270 тысяч населения, хотя год назад было 170 (тысяч человек) максимум", - сказал Хуснуллин во время открытого диалога с сенаторами.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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1 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

Вид на жилой дом на бульваре Шевченко в Мариуполе

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
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2 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
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4 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Семьи осваиваются в новых квартирах.

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

Жалюзи в окнах жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

Вид на подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
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9 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
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10 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь планируют восстановить за три года.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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11 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
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14 из 14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольРоссияМарат ХуснуллинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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