https://ria.ru/20230718/lokhan-1884810383.html

Линдси Лохан впервые стала матерью

Линдси Лохан впервые стала матерью - РИА Новости, 18.07.2023

Линдси Лохан впервые стала матерью

Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил Page Six. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:25

2023-07-18T11:25

2023-07-18T11:25

линдси лохан

культура

дубай

семья

дети

сша

знаменитости

любовь

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил Page Six.Знаменитость дала малышу арабское имя Луай, что означает защитник. По данным СМИ, он появился на свет в Дубае. Однако точная дата рождения сына Лохан осталась в тайне. Отец ребенка – супруг актрисы, арабский финансист Бадер Шаммас. Она тайно вышла за него замуж в апреле прошлого года. Лохан два месяца скрывала информацию об изменении семейного положения. Ранее знаменитость уже пыталась устроить свою личную жизнь – в 2016 году она обручилась с российским миллионером из Лондона Егором Тарабасовым. Пара рассталась со скандалом после претензий Лохан в адрес экс-возлюбленного. Она заявила, что избранник жестоко обращался с ней. Он, в свою очередь, обвинил актрису в краже вещей.

https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881371779.html

дубай

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

линдси лохан, дубай, семья, дети, сша, знаменитости, любовь, отношения