https://ria.ru/20230718/lokhan-1884810383.html
Линдси Лохан впервые стала матерью
Линдси Лохан впервые стала матерью - РИА Новости, 18.07.2023
Линдси Лохан впервые стала матерью
Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил Page Six. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:25
2023-07-18T11:25
2023-07-18T11:25
линдси лохан
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил Page Six.Знаменитость дала малышу арабское имя Луай, что означает защитник. По данным СМИ, он появился на свет в Дубае. Однако точная дата рождения сына Лохан осталась в тайне. Отец ребенка – супруг актрисы, арабский финансист Бадер Шаммас. Она тайно вышла за него замуж в апреле прошлого года. Лохан два месяца скрывала информацию об изменении семейного положения. Ранее знаменитость уже пыталась устроить свою личную жизнь – в 2016 году она обручилась с российским миллионером из Лондона Егором Тарабасовым. Пара рассталась со скандалом после претензий Лохан в адрес экс-возлюбленного. Она заявила, что избранник жестоко обращался с ней. Он, в свою очередь, обвинил актрису в краже вещей.
https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881371779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линдси лохан, дубай, семья, дети, сша, знаменитости, любовь, отношения
Линдси Лохан, Культура, Дубай, Семья, Дети, США, Знаменитости, Любовь, отношения
Линдси Лохан впервые стала матерью
Линдси Лохан родила сына и назвала его арабским именем Луай
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости.
Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил
Page Six.
Знаменитость дала малышу арабское имя Луай, что означает защитник. По данным СМИ, он появился на свет в Дубае. Однако точная дата рождения сына Лохан осталась в тайне.
Отец ребенка – супруг актрисы, арабский финансист Бадер Шаммас. Она тайно вышла за него замуж в апреле прошлого года. Лохан два месяца скрывала информацию об изменении семейного положения.
Ранее знаменитость уже пыталась устроить свою личную жизнь – в 2016 году она обручилась с российским миллионером из Лондона Егором Тарабасовым. Пара рассталась со скандалом после претензий Лохан в адрес экс-возлюбленного. Она заявила, что избранник жестоко обращался с ней. Он, в свою очередь, обвинил актрису в краже вещей.
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