Рейтинг@Mail.ru
Линдси Лохан впервые стала матерью - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:25 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/lokhan-1884810383.html
Линдси Лохан впервые стала матерью
Линдси Лохан впервые стала матерью - РИА Новости, 18.07.2023
Линдси Лохан впервые стала матерью
Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил Page Six. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:25
2023-07-18T11:25
линдси лохан
культура
дубай
семья
дети
сша
знаменитости
любовь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155179/45/1551794557_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_47315d91b0e826957d04f0742c91b1ce.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил Page Six.Знаменитость дала малышу арабское имя Луай, что означает защитник. По данным СМИ, он появился на свет в Дубае. Однако точная дата рождения сына Лохан осталась в тайне. Отец ребенка – супруг актрисы, арабский финансист Бадер Шаммас. Она тайно вышла за него замуж в апреле прошлого года. Лохан два месяца скрывала информацию об изменении семейного положения. Ранее знаменитость уже пыталась устроить свою личную жизнь – в 2016 году она обручилась с российским миллионером из Лондона Егором Тарабасовым. Пара рассталась со скандалом после претензий Лохан в адрес экс-возлюбленного. Она заявила, что избранник жестоко обращался с ней. Он, в свою очередь, обвинил актрису в краже вещей.
https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881371779.html
дубай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155179/45/1551794557_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_096fd875929044e254bb1221c8e212a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
линдси лохан, дубай, семья, дети, сша, знаменитости, любовь, отношения
Линдси Лохан, Культура, Дубай, Семья, Дети, США, Знаменитости, Любовь, отношения
Линдси Лохан впервые стала матерью

Линдси Лохан родила сына и назвала его арабским именем Луай

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАктриса Линдси Лохан
Актриса Линдси Лохан - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Звезда молодежных фильмов нулевых, 37-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые стала матерью. У нее родился сын, сообщил Page Six.
Знаменитость дала малышу арабское имя Луай, что означает защитник. По данным СМИ, он появился на свет в Дубае. Однако точная дата рождения сына Лохан осталась в тайне.
Отец ребенка – супруг актрисы, арабский финансист Бадер Шаммас. Она тайно вышла за него замуж в апреле прошлого года. Лохан два месяца скрывала информацию об изменении семейного положения.
Ранее знаменитость уже пыталась устроить свою личную жизнь – в 2016 году она обручилась с российским миллионером из Лондона Егором Тарабасовым. Пара рассталась со скандалом после претензий Лохан в адрес экс-возлюбленного. Она заявила, что избранник жестоко обращался с ней. Он, в свою очередь, обвинил актрису в краже вещей.
Наоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью в 53 года
30 июня, 11:24
 
КультураЛиндси ЛоханДубайСемьяДетиСШАЗнаменитостиЛюбовьотношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала