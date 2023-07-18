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Протечки в зданиях Госдумы и Совфеда пообещали оперативно устранить

Протечки в зданиях Госдумы и Совфеда пообещали оперативно устранить - РИА Новости, 18.07.2023

Протечки в зданиях Госдумы и Совфеда пообещали оперативно устранить

Специалисты управделами президента РФ оперативно устранят протечки в зданиях парламента, которые появились после сильного ливня в Москве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:28

2023-07-18T16:28

2023-07-18T16:30

происшествия

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россия

совет федерации рф

елена крылова

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты управделами президента РФ оперативно устранят протечки в зданиях парламента, которые появились после сильного ливня в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова. Как сообщил комплекс городского хозяйства Москвы, меньше чем за час в отдельных районах столицы выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Ранее сообщалось, что в одном из залов Совета Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, а с лестничного пролета капала вода. "Действительно, после дождя есть небольшие протечки. Специалисты уже занимаются этим и оперативно устранят их", - сказала она. По словам Крыловой, также есть подтопления, которые образовались из-за открытых окон в помещениях.

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происшествия, москва, россия, совет федерации рф, елена крылова, госдума рф