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Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем

Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем - РИА Новости, 18.07.2023

Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем

В Совете Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, с лестничного пролета... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:38

2023-07-18T15:38

2023-07-18T15:38

москва

госдума рф

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Совете Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, с лестничного пролета капает вода, передают корреспонденты РИА Новости. Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится до среды. Во время совещания на тему "История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов" сенаторам сначала пришлось поставить на стол пластиковый стакан, в который капала вода, но позже его заменили ведром. Кроме того, воду пытались вытирать салфетками. В Госдуме на последнем этаже здания на стенах и потолке видны подтеки, а с лестничного пролета капает вода.

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, госдума рф, совет федерации рф, происшествия