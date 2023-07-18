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Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем - РИА Новости, 18.07.2023
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15:38 18.07.2023
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Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем
Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем - РИА Новости, 18.07.2023
Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем
В Совете Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, с лестничного пролета... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:38
2023-07-18T15:38
москва
госдума рф
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Совете Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, с лестничного пролета капает вода, передают корреспонденты РИА Новости. Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится до среды. Во время совещания на тему "История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов" сенаторам сначала пришлось поставить на стол пластиковый стакан, в который капала вода, но позже его заменили ведром. Кроме того, воду пытались вытирать салфетками. В Госдуме на последнем этаже здания на стенах и потолке видны подтеки, а с лестничного пролета капает вода.
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москва, госдума рф, совет федерации рф, происшествия
Москва, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Происшествия
Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем

В зданиях Совета Федерации и Госдумы нашли подтеки воды после сильного ливня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве
Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Совете Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, с лестничного пролета капает вода, передают корреспонденты РИА Новости.
Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится до среды.
Во время совещания на тему "История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов" сенаторам сначала пришлось поставить на стол пластиковый стакан, в который капала вода, но позже его заменили ведром. Кроме того, воду пытались вытирать салфетками.
В Госдуме на последнем этаже здания на стенах и потолке видны подтеки, а с лестничного пролета капает вода.
 
МоскваГосдума РФСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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