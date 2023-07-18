https://ria.ru/20230718/leps-1884843752.html

Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню погибшим участникам СВО

Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню погибшим участникам СВО - РИА Новости, 18.07.2023

Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню погибшим участникам СВО

Григорий Лепс 16 июля на своем концерте в столичном Crocus City Hall посвятил песню "Я с тобой" погибшим участникам СВО. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:30

2023-07-18T16:30

2023-07-18T16:30

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Григорий Лепс 16 июля на своем концерте в столичном Crocus City Hall посвятил песню "Я с тобой" погибшим участникам СВО. Об этом сообщил "Пятый канал". "Давайте вместе вспомним тех, кто ушел. Они навсегда с нами", – сказал музыкант. Он также обратился к бойцам из Донецка и Луганска, которые были приглашены на его шоу. Артист поблагодарил защитников за смелость. "Хотелось бы сказать несколько теплых слов для ребят, которые приехали из Донбасса, Луганска. Спасибо! Это военные, ребята, которым мы обязаны сегодня. Спасибо, ребята, что нашли время и возможность, я знаю, это было непросто", – добавил Лепс.Зал поддержал исполнителя бурными аплодисментами. Отдельных оваций удостоились российские военнослужащие. После начала спецоперации Григорий Лепс поддержал ее. Он выступал в зоне боевых действий и госпиталях, а также отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. По словам музыканта, это его гражданский долг. В июне Лепс принял участие в премировании российских военных за сбитую западную технику в зоне СВО. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео.

https://ria.ru/20230707/leps-1882810341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, россия, луганск, донецк, музыка, знаменитости, москва