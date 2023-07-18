https://ria.ru/20230718/leps-1884843752.html
Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню погибшим участникам СВО
Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню погибшим участникам СВО - РИА Новости, 18.07.2023
Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню погибшим участникам СВО
Григорий Лепс 16 июля на своем концерте в столичном Crocus City Hall посвятил песню "Я с тобой" погибшим участникам СВО. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:30
2023-07-18T16:30
2023-07-18T16:30
шоубиз
григорий лепс
россия
луганск
донецк
музыка
знаменитости
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802915178_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_9ef7ae46597e2eb1cdae8e127846fd09.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Григорий Лепс 16 июля на своем концерте в столичном Crocus City Hall посвятил песню "Я с тобой" погибшим участникам СВО. Об этом сообщил "Пятый канал". "Давайте вместе вспомним тех, кто ушел. Они навсегда с нами", – сказал музыкант. Он также обратился к бойцам из Донецка и Луганска, которые были приглашены на его шоу. Артист поблагодарил защитников за смелость. "Хотелось бы сказать несколько теплых слов для ребят, которые приехали из Донбасса, Луганска. Спасибо! Это военные, ребята, которым мы обязаны сегодня. Спасибо, ребята, что нашли время и возможность, я знаю, это было непросто", – добавил Лепс.Зал поддержал исполнителя бурными аплодисментами. Отдельных оваций удостоились российские военнослужащие. После начала спецоперации Григорий Лепс поддержал ее. Он выступал в зоне боевых действий и госпиталях, а также отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. По словам музыканта, это его гражданский долг. В июне Лепс принял участие в премировании российских военных за сбитую западную технику в зоне СВО. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео.
https://ria.ru/20230707/leps-1882810341.html
россия
луганск
донецк
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802915178_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_de3dd0cebd6ef459a74aa9d2b91c58be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, россия, луганск, донецк, музыка, знаменитости, москва
Шоубиз, Григорий Лепс, Россия, Луганск, Донецк, Музыка, Знаменитости, Москва
Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню погибшим участникам СВО
Григорий Лепс на своем концерте посвятил песню "Я буду с тобой" погибшим участникам СВО