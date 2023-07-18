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Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и Украину - РИА Новости, 18.07.2023
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14:25 18.07.2023 (обновлено: 17:33 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/lavrov-1884863280.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и Украину
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и Украину - РИА Новости, 18.07.2023
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и Украину
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам после прекращения действия РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:25
2023-07-18T17:33
цены на нефть
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сергей лавров
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зерновая сделка
хакан фидан
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам после прекращения действия зерновой сделки, говорится в сообщении российского МИД.Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны."Проведен обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на последних событиях вокруг Украины. Обсуждены итоги совместной работы в рамках черноморской инициативы. &lt;...&gt; В качестве альтернативы черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", — сообщил МИД России.Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, добавили в министерстве.Реализация договоренностей по зерновой сделке прекращена с 18 июля, об этом, как указало Министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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цены на нефть, турция, россия, украина, сергей лавров, оон, зерновая сделка, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, swift, россельхозбанк
Цены на нефть, Турция, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, SWIFT, Россельхозбанк
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и Украину

Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан обсудили зерновую сделку и Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам после прекращения действия зерновой сделки, говорится в сообщении российского МИД.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
"Проведен обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на последних событиях вокруг Украины. Обсуждены итоги совместной работы в рамках черноморской инициативы. <...> В качестве альтернативы черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", — сообщил МИД России.
Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, добавили в министерстве.
Реализация договоренностей по зерновой сделке прекращена с 18 июля, об этом, как указало Министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Лавров обвинил Запад в нежелании идти на деэскалацию конфликта на Украине
13 июля, 00:40
 
Цены на нефтьТурцияРоссияУкраинаСергей ЛавровООНЗерновая сделкаХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинSWIFTРоссельхозбанк
 
 
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