Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и Украину
Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан обсудили зерновую сделку и Украину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам после прекращения действия зерновой сделки, говорится в сообщении российского МИД.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Проведен обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на последних событиях вокруг Украины. Обсуждены итоги совместной работы в рамках черноморской инициативы. <...> В качестве альтернативы черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", — сообщил МИД России.
Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, добавили в министерстве.
Реализация договоренностей по зерновой сделке прекращена с 18 июля, об этом, как указало Министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.