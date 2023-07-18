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Сенатор предложил обезопасить Крым через новые референдумы на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/krym-1884902858.html
Сенатор предложил обезопасить Крым через новые референдумы на Украине
Сенатор предложил обезопасить Крым через новые референдумы на Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Сенатор предложил обезопасить Крым через новые референдумы на Украине
Одесская и Николаевская области, если провести там референдум, с удовольствием войдут в состав РФ, и Украина будет отрезана от Черного моря, Крым будет спать... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:50
2023-07-18T16:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
николаевская область
одесская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Одесская и Николаевская области, если провести там референдум, с удовольствием войдут в состав РФ, и Украина будет отрезана от Черного моря, Крым будет спать спокойно, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Ранее Украина атаковала Крымский мост, погибли два жителя Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. "Крымский мост остается одной из целей Украины, это понятно. И они будут продолжать эти атаки. Только сегодня 28 беспилотников атаковали Крым", - сказал сенатор. Он напомнил, что российский лидер дал указание ФСБ принять все необходимые меры для защиты Крымского моста от террористических угроз. "Там и так многое было сделано за этот период, и все равно Украина будет искать любые пути для того, чтобы нанести урон", - сказал Джабаров. Он напомнил, что во времена, когда президентом Украины был Петр Порошенко, были постоянные конфликты в Азовском море, прорывались украинские катера. "Когда они (конфликты) прекратились? Когда Азовское море стало внутренним морем России. Надо, чтобы с территории Украины, которая выходит к Черному морю, такой угрозы не было", - уверен он. По словам сенатора, здесь возможны два варианта – либо смена киевского режима, когда придет режим, дружественный России. "Потому что, если это будет продолжаться, кто бы там ни был у власти, Украина, все ее регионы, останутся анти-Россией", - добавил он. По словам законодателя, есть второй вариант – "присоединение Николаевской, Одесской областей к России". Джабаров отметил, что еще два-три года назад никто не думал, что Херсонская, Запорожская области войдут в состав РФ. Но когда там провели референдум, они с большим удовольствием проголосовали "за" и стали нашими новыми территориями. Парламентарий считает, что, если в Одессе и Николаеве провести референдум, они также проголосуют за вхождение в состав России. Тем более, что исконно это российские территории. "И Украина, этот нацистский режим, будут отрезаны от Черного моря и Крым будет спать спокойно", - подчеркнул он. Джабаров отметил, что вся операция НАТО, все использование Украины имеет единственную цель – "нас выгнать с Крыма, зайти в Крым, потому что тот, кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море, это главная цель США, она и остается". Политик также полагает, что от Украины со временем будут откалываться другие регионы. Может быть, западные регионы захотят войти в Польшу или еще куда-то. "Но целостность Украины, к сожалению, сохранить не удастся. У них был шанс сохраниться как развитое, процветающее государство, но они встали на "путь анти-России и получили то, что получили", - заключил он.
https://ria.ru/20230718/liniya-1884861662.html
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безопасность, украина, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, николаевская область, одесская область, чп на крымском мосту, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Николаевская область, Одесская область, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
Сенатор предложил обезопасить Крым через новые референдумы на Украине

Джабаров: принятие Одесской и Николаевской областей в состав России обезопасит Крым

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Одесская и Николаевская области, если провести там референдум, с удовольствием войдут в состав РФ, и Украина будет отрезана от Черного моря, Крым будет спать спокойно, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее Украина атаковала Крымский мост, погибли два жителя Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
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"Крымский мост остается одной из целей Украины, это понятно. И они будут продолжать эти атаки. Только сегодня 28 беспилотников атаковали Крым", - сказал сенатор.
Он напомнил, что российский лидер дал указание ФСБ принять все необходимые меры для защиты Крымского моста от террористических угроз. "Там и так многое было сделано за этот период, и все равно Украина будет искать любые пути для того, чтобы нанести урон", - сказал Джабаров.
Он напомнил, что во времена, когда президентом Украины был Петр Порошенко, были постоянные конфликты в Азовском море, прорывались украинские катера. "Когда они (конфликты) прекратились? Когда Азовское море стало внутренним морем России. Надо, чтобы с территории Украины, которая выходит к Черному морю, такой угрозы не было", - уверен он.
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По словам сенатора, здесь возможны два варианта – либо смена киевского режима, когда придет режим, дружественный России. "Потому что, если это будет продолжаться, кто бы там ни был у власти, Украина, все ее регионы, останутся анти-Россией", - добавил он.
По словам законодателя, есть второй вариант – "присоединение Николаевской, Одесской областей к России". Джабаров отметил, что еще два-три года назад никто не думал, что Херсонская, Запорожская области войдут в состав РФ. Но когда там провели референдум, они с большим удовольствием проголосовали "за" и стали нашими новыми территориями.
Парламентарий считает, что, если в Одессе и Николаеве провести референдум, они также проголосуют за вхождение в состав России. Тем более, что исконно это российские территории. "И Украина, этот нацистский режим, будут отрезаны от Черного моря и Крым будет спать спокойно", - подчеркнул он.
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Джабаров отметил, что вся операция НАТО, все использование Украины имеет единственную цель – "нас выгнать с Крыма, зайти в Крым, потому что тот, кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море, это главная цель США, она и остается".
Политик также полагает, что от Украины со временем будут откалываться другие регионы. Может быть, западные регионы захотят войти в Польшу или еще куда-то. "Но целостность Украины, к сожалению, сохранить не удастся. У них был шанс сохраниться как развитое, процветающее государство, но они встали на "путь анти-России и получили то, что получили", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФНиколаевская областьОдесская областьЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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