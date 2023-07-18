https://ria.ru/20230718/konflikt-1884943437.html

Пентагон: ВСУ нужны годы для достижения уровня российских сил в воздухе

Пентагон: ВСУ нужны годы для достижения уровня российских сил в воздухе - РИА Новости, 18.07.2023

Пентагон: ВСУ нужны годы для достижения уровня российских сил в воздухе

Доведение военных возможностей Украины в воздухе до российского уровня потребовало бы годы финансовых вложений и обучения пилотов, заявил глава комитета штабов... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:13

2023-07-18T20:13

2023-07-18T21:45

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Доведение военных возможностей Украины в воздухе до российского уровня потребовало бы годы финансовых вложений и обучения пилотов, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли на пресс-конференции."Десять F-16 — это два миллиарда долларов, у русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки", — пояснил он.По словам военного, учитывая все вышесказанное, Соединенные Штаты сосредоточивают свои усилия на обеспечении Украины возможностями ПВО.В мае на саммите G7 в Хиросиме Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы по обучению солдат ВСУ работе с F-16. При этом советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст киевскому режиму эти самолеты и в каком количестве.В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, добавив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как подчеркнул на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

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россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, в мире, джо байден, марк милли, пентагон, g7, f-16, украина, сша, владимир зеленский