https://ria.ru/20230718/kislitsyn-1884868390.html
Генпрокуратура Казахстана получила запрос России на выдачу Кислицина
Генпрокуратура Казахстана получила запрос России на выдачу Кислицина - РИА Новости, 18.07.2023
Генпрокуратура Казахстана получила запрос России на выдачу Кислицина
Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:45
2023-07-18T14:45
2023-07-18T14:57
в мире
казахстан
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_0:220:4368:2677_1920x0_80_0_0_c1d01deac365c73b14fcdb2d9b8b2e2e.jpg
АСТАНА, 18 июл - РИА Новости. Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, сообщил РИА Новости начальник службы международно-правового сотрудничества генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков.Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в Штаты. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщил РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина."Относительно задержания в городе Алматы гражданина России Кислицина Никиты Игоревича сообщаем, что намерение требовать его выдачу подтвердили США и Россия. На сегодня экстрадиционный запрос российской стороны находится на стадии рассмотрения. От американской стороны запрос пока не поступил", - сообщил Суиндиков.По его информации, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления."Генеральная прокуратура рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства", - добавил представитель генпрокуратуры."По имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал, вместе с тем по данному вопросу рекомендуем вам обратиться согласно компетенции в министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - сказал представитель генеральной прокуратуры.Байжанов ранее заявил РИА Новости, что Кислицин имеет право запросить в Казахстане убежище. В этом случае компетентные органы республики могут в течение трех месяцев рассматривать это ходатайство, а сроки выполнения экстрадиционных запросов в это время должны будут быть продлены.
https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html
казахстан
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_485:0:4368:2912_1920x0_80_0_0_f46513993ef53f67ab6f47be0e4de6d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, сша
В мире, Казахстан, Россия, США
Генпрокуратура Казахстана получила запрос России на выдачу Кислицина
ГП Казахстана получила запрос России об экстрадиции задержанного в Алма-Ате Кислицына
АСТАНА, 18 июл - РИА Новости. Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, сообщил РИА Новости начальник службы международно-правового сотрудничества генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков.
Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в Штаты. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщил РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.
«
"Относительно задержания в городе Алматы гражданина России Кислицина Никиты Игоревича сообщаем, что намерение требовать его выдачу подтвердили США и Россия. На сегодня экстрадиционный запрос российской стороны находится на стадии рассмотрения. От американской стороны запрос пока не поступил", - сообщил Суиндиков.
По его информации, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления.
"Генеральная прокуратура рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства", - добавил представитель генпрокуратуры.
«
"По имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал, вместе с тем по данному вопросу рекомендуем вам обратиться согласно компетенции в министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - сказал представитель генеральной прокуратуры.
Байжанов ранее заявил РИА Новости, что Кислицин имеет право запросить в Казахстане убежище. В этом случае компетентные органы республики могут в течение трех месяцев рассматривать это ходатайство, а сроки выполнения экстрадиционных запросов в это время должны будут быть продлены.
Случаи экстрадиции россиян в США в 2019-2023 годах